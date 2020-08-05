Tatilinin son günü boğuldu
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Tatilinin son günü boğuldu

Tatilinin son günü boğulduİZMİR'den Antalya'daki ablası ve eniştesinin yanına gelen sara hastası Müslüm Oğuz (32), tatilinin son günü denizde boğuldu.

05.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:09

Tatilinin son günü boğuldu

İZMİR'den Antalya'daki ablası ve eniştesinin yanına gelen sara hastası Müslüm Oğuz (32), tatilinin son günü denizde boğuldu. Oğuz'un, bugün için İzmir'e dönüş bileti aldığı öğrenildi. Boğulma olayı, saat 18.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mesire Alanı plajında meydana geldi. Sara hastası Müslüm Oğuz, 15 gün önce İzmir'den tatil için Antalya'daki ablası ve eniştesinin yanına geldi. Oğuz, ablası ve eniştesiyle beraber piknik için geldikleri Sarısu Mesire Alanı plajında, serinlemek için denize girdi. Oğuz, ablası ve eniştesi mesire alanında mangal ile uğraşırken, denize girmek için yanlarından ayrıldı. Denizde bir süre yüzen Müslüm Oğuz, gözden kayboldu.

Denizde yüzenler, suda hareketsiz bir kişi olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri, sağlık görevlileri, polis ve dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar tarafından kıyaya çıkartılan Müslüm Oğuz'a hemen kalp masajı yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Oğuz kurtarılamadı.

'BU AYIP BİZİM' Cesedin kıyıya çıkarılmasının ardından sahilde bulunanlar yüzmeye devam ederken, bazı vatandaşlar ise polis ekiplerinin incelemesini izledi. Sahildekilerin cesede aldırış etmeden yüzmesi, bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. Cesede aldırış etmeden yüzülmesini cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, 'Ne kadar çaba sarf ettiysek, suni teneffüs yaptıysak, kalp masajı yaptıysak da kurtaramadık. Bu kadar duyarsız vatandaşlarımız da ayrı bir durum. Onlara da sesleniyorum. Denizden bir cenaze çıkmış, herkes hala denize giriyor. Bu da bizim ayıbımız" dedi. Görgü tanıklarından Ramazan Koçak ise "Mesire alanında mangal yakıyorduk. Çocuklarımız da denize gitmişti. Birden bağırma sesleri geldi, 'Bir kişi boğuldu' diye. Ben de koşarak denize doğru gittim. Oraya yetişir yetişmez dalgıçlar hemen dışarı çıkardı. Hemen kalp masajı yaptılar ama kurtaramadılar. Ablası olayı öğrenince hemen geldi. Gelir gelmez de ağlamaya başladı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Denizde boğulan Oğuz'un cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BUGÜN DÖNECEKTİ

Denizde boğulan Müslüm Oğuz'un, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi. Kurban Bayramını ablası ve eniştesinin yanında geçiren Oğuz'un, bugün için İzmir'e dönüş bileti aldığı öğrenildi.

Tatilinin son günü boğuldu

Kaynak: DHA

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