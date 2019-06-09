Tatilin son gününde beklenen yoğunluk olmadı
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Çanakkale'deki iskelelerde beklenen yoğunluk olmadı.
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Çanakkale'deki iskelelerde beklenen yoğunluk olmadı.
Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve diğer bölgelere giden ve bayramın sona ermesinin ardından yola çıkan tatilcilerin 3 gündür devam eden geri dönüşleri bu sabah itibarıyla etkisini kaybetti.
Bayramın ikinci gününden itibaren il merkezinde 2 kilometreye ulaşan kuyruklar etkisini kaybederken sürücüler beklemeden feribotlara biniyor. Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri olası yoğunluğa karşı tedbirli olduklarını belirtti.
Yetkililer, 9 günlük bayram tatilinin son gününde de Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti. - ÇANAKKALE