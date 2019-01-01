Tatilin keyfini kayarak çıkardılar

SİVAS - Sivas'ta çocuklar, yeni yıl tatilinin keyfini karda kayarak çıkardı.

Sivas'ta bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü okullar bir gün süre ile tatil edilmişti. Buna bir de yeni yıl tatili eklendi. Çocuklar 4 günlük aralıksız tatilin keyfini karda kızak yayarak çıkarttı. Kızak, leğen veya boşat ne buldularsa kendilerine en yakın ve en uygun alanları kayak pistine dönüştüren çocuklar kayarak gönüllerince eğlendi.

Sivas'ın Pulur Mahallesi Öğretmenler Caddesi yokuşunu kayak pistine dönüştüren çocuklar, kar tatillerinden dolayı Sivas Valisi Salih Ayhan'a teşekkür etti.

Tehlikeli eğlence

Eğlenmek için karda kaymak isteyenler arasında tehlikeli yöntemler deneyenler de vardı. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki çocuk, tehlikeye aldırmadan hareket halindeki otomobilin arkasına bağladıkları kızaklarıyla kaydı. Cep telefonu ile kayıt altına alınan tehlikeli eğlence sosyal medya da paylaşıldı.

Kaynak: İHA