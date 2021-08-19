Tatilin en eğlenceli gündüz aktivitesi su sporları olmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tatilin en eğlenceli gündüz aktivitesi su sporları olmaya devam ediyor

Tatilin en eğlenceli gündüz aktivitesi su sporları olmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatilciler gündüz aktivitesi olarak su sporlarını tercih ediyor.

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatilciler gündüz aktivitesi olarak su sporlarını tercih ediyor.

Tekneye bağlanmış paraşüt ile eşsiz Marmaris manzarasını havadan gören tatilciler, jet-ski, banana ve diğer oyunlar ile hem eğlenip hem de anı biriktiriyorlar. Van'dan arkadaşları ile tatile gelen Sergen Değertaş, "Buraya tatile geldik, su sporları çok eğlenceli biz çok eğlendik, heyecanlandık. Buraya gelen herkese tavsiye ediyoruz. Yangınlar ile ilgili gerçekten çok üzüldük doğal güzelliklerimizin yanmasına çok üzüldük" dedi.

Marmaris'i çok beğendiğini söyleyen Rusya'dan tatil için gelen 23 yaşındaki Katya Lohmatikova ise, "Marmaris çok güzel, deniz, dağlar harika. Her tatile çıktığımda su sporları mutlaka yaparım çok eğlenceli" diye konuştu. Lübnan'dan tatile gelen bir aile de, "Jet-skiye bineceğiz çok eğleneceğiz" ifadelerini kullandı.

Su sporları tesis yetkilisi Halil Afşar tatile gelenleri memnun etmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, "Sezona ve su sporlarına biraz geç başlamış olsak da toparlıyoruz tatile gelenler mutlaka aktivitelerimizden yararlanıyor" dedi. Korona virüs salgınına rağmen işlerinin iyi gittiğini kaydeden su sporları etkinlik sorumlusu Erkan Perhiz ise, "Şu an için işlerimiz fena gitmiyor. Pandemiden sonra insanlar denize daha sık geliyorlar, denizde yüzmenin yanı sıra böyle aktiviteler yapmak istiyorlar biz de onları eğlendiriyoruz. Her yerde dezenfektan var, zaten hepimiz aşılıyız. Yelekleri ve malzemeleri dezenfektanlar ile temizliyoruz" ifadelerini kullanarak, vatandaşları su sporlarına davet etti. - MUĞLA

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Tatilin en eğlenceli gündüz aktivitesi su sporları olmaya devam ediyor
Tatilin en eğlenceli gündüz aktivitesi su sporları olmaya devam ediyor
Tatilin en eğlenceli gündüz aktivitesi su sporları olmaya devam ediyor
Tatilin en eğlenceli gündüz aktivitesi su sporları olmaya devam ediyor
Tatilin en eğlenceli gündüz aktivitesi su sporları olmaya devam ediyor
Tatilin en eğlenceli gündüz aktivitesi su sporları olmaya devam ediyor
Tatilin en eğlenceli gündüz aktivitesi su sporları olmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İrem Hemşire, Afganistan'dan film gibi kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü
İrem Hemşire, Afganistan'dan film gibi kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
Belediye başkanının oğlu, peribacalarına zarar verdiği için yıkılan restoranın yerine yenisini yapınca tepki çekti
Belediye başkanının oğlu, peribacalarına zarar verdiği için yıkılan restoranın yerine yenisini yapınca tepki çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Murat Kurum Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Hande Erçel Yıldız Tilbe Haluk Levent
Spor Gervinho Abdullah Avcı Sergen Yalçın Dimitris Pelkas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tatilin en eğlenceli gündüz aktivitesi su sporları olmaya devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:27:47. #1.16#

title