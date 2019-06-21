Tatili fırsat bilen öğretmenlerden doğa yürüyüşü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde toplanan bir grup öğretmen, okulların tatil olmasını fırsata dönüştürerek doğa yürüyüşü yaptı.

Tatil döneminde dinlenip sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde, doğa yürüyüşü, sosyal etkinlikler, geziler yapan öğretmenler bu kapsamda ilçenin en önemli vadilerinden İnözü Vadisi'nin Kozalan Mahallesi mevkisinde buluştu.

Okul idarecilerinin de destek verdiği etkinlik kapsamında buradan doğa yürüyüşüne başlayan öğretmenler, Sabogoz Vadisi'ni geçip yeniden İnözü Vadisi'ne dönerek yürüyüşü tamamladı.

Sağanağa rağmen toplam 3 kilometrelik yürüyüşlerine ara vermeyen öğretmenler, etkinlik sonunda yağmur altında oyun oynayıp gönüllerince eğlendi.

Doğa yürüyüşüne, çeşitli okullardan çok sayıda öğretmen ve okul idarecisi katıldı.

Kaynak: AA