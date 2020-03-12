Tatili duyan öğrenciler bilet satış noktalarına akın etti
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Sivas

Tatili duyan öğrenciler bilet satış noktalarına akın etti

Tatili duyan öğrenciler bilet satış noktalarına akın etti Okulların 3 hafta boyunca tatil olduğunu öğrenen üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için bilet satış noktalarına akın etti Okulların 3 hafta boyunca tatil olduğunu öğrenen üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek...

12.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:32
Tatili duyan öğrenciler bilet satış noktalarına akın etti

Tatili duyan öğrenciler bilet satış noktalarına akın etti

Okulların 3 hafta boyunca tatil olduğunu öğrenen üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için bilet satış noktalarına akın etti

SİVAS - Okulların 3 hafta boyunca tatil olduğunu öğrenen üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için bilet satış noktalarına akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan koronavirüs zirvesinin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İlkokul, ortaokul ve liselerin 16 Mart'tan itibaren bir hafta üniversitelerin ise 3 hafta tatil edileceğini duyurdu. Sivas'ta okuyan üniversite öğrencileri okulların tatil olduğunu duyunca adeta bilet satış noktalarına akın etti. Bir çok üniversite öğrencisi kentte bulunan otobüs bilet satış noktaları ile terminallere giderek bilet alabilmek için sıraya girdi. Öğrenciler bilet alabilmek için dakikalarca sırada bekledi.

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Tatili duyan öğrenciler bilet satış noktalarına akın etti

Kaynak: İHA

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Tatili duyan öğrenciler bilet satış noktalarına akın etti

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