Tatile gittiği Odessa'da patlamalara şahit oldu, sınıra 8 kilometre yürüdü (2)

'HER ŞEYİMİZİ BIRAKIP GELMEK ZORUNDA KALDIK'

Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'da yaşayan Türkler, ana vatana gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla Romanya'dan otobüse bindirilen, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu 90 kişi Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Gelenlerden Meltem Layık korkunç bir süreç yaşadıklarını anlatarak, "Odessa daha hafif yaşadı bu süreci. Diğer şehirlerdeki tanıdıklarımız, eşimiz, dostumuz gibi televizyondan ve internetten takip ettik. Ama yavaş yavaş orası da karışmaya başlayınca, bizde buraya her şeyimizi bırakıp gelmek zorunda kaldık. Umarım barış sağlanır ve her şey tatlıya bağlanır diye düşünüyoruz. Kedimizi de aldık. Evimizi kapattık ve geldik. Konsolosluğumuz çok yardımcı oluyor onu söylemek isterim. Dört tane bomba patladı. Biz sadece dört tanesini duyduk. İlk gün 7-8 yere bomba atılmış ya da füze. İlk günkü bayağı birebir, evimize çok yakındı. Çok stresli bir gün geçti. Üçüncü ve dördüncü günü de ikişer tane patladı, arkasından da zaten biz gelmeye karar verdik. Her şekilde evcil hayvanları alıyorlar. Hiçbir şekilde pasaport, belge arzu etmiyorlar. Onları da elinize alıp beraberinizde getiriyorsunuz" diye konuştu.

Alacan'ın kız arkadaşı Maryna Korshun, annesi ve kız kardeşi ile geldiklerini belirterek, diğer yakınlarına yardım edemediği için üzgün olduğunu söyledi. Korshun, "Sadece birinci yakınlarımı alabildim. Diğerlerini taşıyamadık. Yardım edemediğimi için çok üzgünüm savaştan dolayı" dedi.