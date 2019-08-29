Tatile giden astsubay ve ailesi trafik kazasında yaralandı

29.08.2019 11:12

ADIYAMAN'da görevli astsubay Hakan Abrak yönetimindeki otomobil, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile eşi ve 3 yaşındaki çocukları yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Görev yeri Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden, memleketi Amasya'ya ailesiyle birlikte tatile giden Astsubay Hakan Abrak'ın kullandığı 34 LN 6329 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Hakan ile eşi Özden ve çocukları Güneş Abrak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA