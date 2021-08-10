Tatile gidemeyen çocuklar römorkta serinledi
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Tatile gidemeyen çocuklar römorkta serinledi

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Haberler | Güncel

Tatile gidemeyen çocuklar römorkta serinledi Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla birlikte tatile gidemeyen vatandaşlar çareyi traktör römorkunda buldu.

Tatile gidemeyen çocuklar römorkta serinledi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla birlikte tatile gidemeyen vatandaşlar çareyi traktör römorkunda buldu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Aşağı Molla Ali köyünde çiftçilikle Muharrem Solmaz, sıcaklıkların 45 dereceye yaklaştığı kentte çocukları sıcaktan bunalınca çareyi traktör römorkunu havuza çevirmekte buldu. Evin önünde bulunan bahçeyi çocukları için oyun alanına dönüştüren Solmaz, bahçede bulunan römorku naylon brandalarla kapladıktan sonra suyla doldurup çocuklarını serinletmeye çalışıyor. Havuzun içine girip serinleyen köy çocuklarının mutluluğunu köyde bulunan köylüleri böyle kayda aldı. Yapımında yardımcı olan Muharrem Solmaz ise köylerinin ilçeye uzak olduğu için kendileri her gün ilçeye gidip gelemedikleri için çocuklar için imkan oluşturup bir nebze serinlemeleri için böyle bir çözüm bulduklarını kaydetti.

Tatile gidemeyen çocuklar römorkta serinledi
Tatile gidemeyen çocuklar römorkta serinledi
Tatile gidemeyen çocuklar römorkta serinledi
Tatile gidemeyen çocuklar römorkta serinledi
Tatile gidemeyen çocuklar römorkta serinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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