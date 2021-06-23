Tatile gelen gurbetçiler YTB tarafından Sırbistan'da karşılanıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatan Türkiye'de geçirmek için yola çıkan vatandaşları bu yıl Sırbistan sınır kapılarında karşılıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatan Türkiye'de geçirmek için yola çıkan vatandaşları bu yıl Sırbistan sınır kapılarında karşılıyor.

İzin ve tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen büyük çoğunluğu Avrupa'da yaşayan vatandaşların karayolu ile yolculuklarının başlaması üzerine YTB harekete geçti. Her yıl vatandaşların seyahatlerinin güvenli ve huzurlu geçmesi için çalışmalar yürüten YTB, Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları iş birliğinde geçtiğimiz yıllarda başlatılan sınır ötesi karşılama faaliyetlerini bu yıl da devam ettiriyor. Türk polisi ve Türkçe-Sırpça bilen YTB personelleri, Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye seyahat eden vatandaşlara yardımcı olmak için Sırbistan sınır kapılarında göreve başladı. YTB personelleri ve Türk polisi, ana vatan yolundaki vatandaşların gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra seyahat güvenliği için hatırlatmalarda bulunuyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren, "Avrupalı Türkler göğsünde ay yıldız ile Türk polisi ve YTB personeli ana vatan Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza yardımcı olmak için Sırbistan sınır kapılarında göreve başladı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı