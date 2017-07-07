Tatile gelen asker kardeş denizde ters akıntıya kapıldı. Biri öldü diğeri yoğun bakımda

Denizli'de görev yapan Astsubay ve Uzman Çavuş kardeşler tatil için geldikleri Akyaka'da yüzerken ters akıntıya kapıldı. Kardeşlerden Hasan Hüseyin Çıldır yoğun bakımda tedavi altına alındı, Mesut Çıldır ise kurtarılamadı.



MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesinde Denizli ve Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Uzman Çavuş ve Astsubay iki kardeş denizde ters akıntıya kıpılmaları sonucu birisi hayatını kaybetti, diğeri de yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Bozüyük Mahallesi Jandarma Karakol Komutanlığı görev yapan Astsubay Çavuş Hasan Hüseyin Çıldır ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Mesut Çıldır tatil için Akyaka Mahallesine geldiler. İki kardeş akşam saatlerinde serinlemek için Azmak ile denizin kesiştiği bölgede yüzerken, ters akıntıya kapıldılar. Çevredekilerin durumu fark edip yardıma koşması üzerine her iki kardeş de sudan çıkarıldı. Kardeşlerden biri ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğeri de Muğla'daki Özel Yücelen Hastanesine sevk edildi. Marmaris'teki hastaneye kaldırılan Mesut Çıldır yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Muğla Özel Yücelen Hastanesine ambulans ile sevk edilen Hasan Hüseyin Çıldır sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaşama döndürülürken hastane yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayın görü tanıklarından Ozan Yılmaz isimli genç, "Denizde boğulanları gördük. Tek kişi gördük suyun üzerinde. Balıkçı botu ile tekneye aldık. Tekneye aldığımızda baygındı zaten kendisi. Sağlık görevlilerine teslim etti. Daha sonra denizde iki kişinin olduğu söylendi. Yaklaşık yarım saat denizde arama yaptık. Üç bot arama yaptık. Tek bot kaldık. Bu sırada cansız beden su yüzüne çıkınca onu da sağlık görevlilerine teslim ettik. Bizim bulduğumuzda yüz kısmında köpük vardı ve karnı şişmişti" dedi.

Olaydan sonra Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan özel hastaneye gelerek Astsubay Hasan Hüseyin Çıldır'ın durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.