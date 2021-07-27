Tatile geldiler aşı olup döndüler
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Tatile geldiler aşı olup döndüler

Tatile geldiler aşı olup döndüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Marmara'da deniz sezonunun açılmasını fırsat bilen tatilciler bayramda Armutlu'ya akın etti.

Marmara'da deniz sezonunun açılmasını fırsat bilen tatilciler bayramda Armutlu'ya akın etti. Armutlu Devlet Hastanesi iş birliğiyle tesise kurulan aşı uygulama noktalarında binlerce tatilci covid aşılarını İhlas Armutlu Tatil Köyünde olup, güven içine evlerine döndü.

Dokuz günlük bayram tatilinde de vatandaşlar Armutlu'ya akın etti. Armutlu'nun incisi İhlas Armutlu Tatil Köyünde sosyal mesafe kurallarına uyularak, virüse karşı alınan tedbirler kapsamında tatilciler denizin tadını çıkarıyor.

Marmara'nın incisi Armutlu'ya bayramda akın eden vatandaşlar korona virüsü tedbirleri kapsamında denizin ve tatilin tadını çıkardı. Kara ve deniz yoluyla ulaşımın sağlandığı Armutlu'ya Türkiye'nin her yerinden vatandaş konuk oldu ve olmaya devam ediyor. İstanbul'a 1 saat uzaklıkta; deniz, orman, kaplıcası bir arada Armutlu Tatil Köyü 362 bin metrekare alan üzerine kurulu. 17 bloktan oluşan ev konforunda, eşya teşrifli 2 bin 136 apart dairesi bulunan tatil köyünde yaz kış günlük 11 bin kişi konaklayabiliyor. 4 adet yarı olimpik üstü açılıp kapanan 28 derece ısıtılmış deniz sulu yüzme havuzu, 5 adet aile havuzu, 4 çocuk havuzu, su kaydıraklarının bulunduğu tatil köyünde denize girmek isteyenler için ise bir adet karma bir adet bayanlara özel plaj bulunuyor. Banana, jetski, deniz bisikleti gibi su sporlarının yanı sıra tatilcilerin ihtiyaçlarını karşılayacakları alışveriş merkezi, lokanta ve kafeleriyle hizmet veriyor. Ayrıca tesislerde 4 adet kaplıca havuzun yanı sıra dairelerin tamamında kaplıca suları kullanılıyor. Armutlu Tatil Köyü; balık, tuz, çamur terapilerinin yanı sıra Türk ve Fin hamamları ve saunalarıyla Türkiye'nin önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri. Her yaştan tatilcilerin düşünüldüğü tesislerde lunapark, karting, tekne turları da yapılabiliyor. Gemlik ve Yalova'ya özel araçla 1 saat, kendine ait deniz otobüsü iskelesi ile Bursa ve İstanbul'dan Armutlu'ya direkt ulaşım mevcut.

Covid aşılarını tatilde oldular

Bayram tatillerini İhlas Armutlu Tatil Köyünde geçiren tatilciler Armutlu Devlet Hastanesi iş birliğiyle tesise kurulan aşı uygulama noktalarında covid 19 aşılarını olma kolaylığını yaşadı. Aşılarını olmadan tatile başlayan vatandaşlar ayaklarına kadar gelen hizmetten faydalanıp covid 19 birinci ve ikinci doz aşılarını tatil köyünde oldular. Tatillerini hijyenik ortamda sosyal mesafe kurallarına uygun şartlarda güven içerisinde geçiren yüzlerce kişi aşılarını olup bayram dönüşü evlerine gitmiş oldu.

Yılın altı ayı Armutlu'da tatil yapan Fevzi Özer, "Armutlu'nun sevdalısıyım. 6 ay burada kalıyorum. Yetmiyor desem yeri var. Günde aralıklarla 3 saat denize giriyorum. Sabahları 6.30 gibi yürüyüşümü yapıyorum. Yürüme alanları deniz seviyesindedir. Sabah sporuna bizi teşvik ediyor. Sosyal mesafeye dikkat ediyorum. Kalabalıklardan uzak durup tatilimi yapıyorum" dedi.

10 yıldır Armutlu'ya gelen Mehmet Bozkurt ise, "Marmara bölgesinde denize girilebilecek en temiz yerlerden birisi de burasıdır. Ben 10 yıldır geliyorum. Sosyal mesafe noktasında uyarılıyoruz ve sürekli anonslar yapılıyor. Gayet güvenli ve denize rahatlıkla girebileceğimiz bir yer. Denizin sıcaklığı da güzel. Armutlu Tatil Köyünde her türlü imkanlar var. Şimdi korona virüsünden dolayı günde 2 defa dezenfekte ediliyor" şeklinde konuştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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