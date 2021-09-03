Tatile geldiği Bozkurt'ta minibüsü sele kapılan vatandaş, 23 gündür aracını arıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, minibüsünü kurtarmaya çalışırken sele kapılan ve son anda merdiven boşluğuna kendini atarak kurtulan Recep Basat, 23 gündür aracını arıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, minibüsünü kurtarmaya çalışırken sele kapılan ve son anda merdiven boşluğuna kendini atarak kurtulan Recep Basat, 23 gündür aracını arıyor.

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı. Çok sayıda araç da sel sularına kapılarak denize kadar gitti. İlçede yapılan temizlik çalışmaları kapsamında bulunan araçlar, Abana, İnebolu ve Bozkurt'taki boş alanlarda toplanmaya başlandı.

İstanbul'dan memleketi Bozkurt'a tatile gelen Recep Basat da o günden beri aracını arıyor. Sel geleceğini duyunca minibüsünü kurtarmak için sokağa inen ve o sıra gelen suda minibüsünün sürüklenmeye başlaması üzerine kendini merdiven boşluğuna atarak kurtulan Basat, 23 gündür aracını bulmaya çalışıyor.

Basat, AA muhabirine, İstanbul'da servis şoförlüğü yaptığını söyledi.

Bozkurtlu olduğunu ifade eden Basat, "İstanbul'da yaşıyorum ailemin yanına geldim hem de denize girerim diye düşünmüştüm. Birkaç gün sonra gidecektim bu olay geldi başımıza." dedi.

Her şeyin bir anda yaşandığını belirten Basat, "İlçe Emniyet Müdürlüğünün yan tarafında oturuyoruz. İlçede sel baskını olacağı söylenince aracımı almaya indim. Köprü tarafı tıkandığı için meydan ve arka sokaktan sel geldi ve aracım o ara havalandı. Bütün araçlar peş peşe sürüklenmeye başladı. Kendimi merdiven boşluğuna atarak kurtuldum." diye konuştu.

Minibüsü 2 ay önce almıştı

Aracını aradığını belirten Basat, "Denize mi gitti, başka bir yerde mi bilmiyorum ama aracımı bulmak istiyorum. 2 ay önce almıştım. Çok şükür canımız sağ ama aracım yok. Bu süreçte aracımı arıyorum ama hiçbir yerde yok." ifadelerini kullandı.

Recep Basat'ın minibüsünün sokakta diğer araçlarla sele kapılarak sürüklenmesi cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor