Tatile çıkarken bu tedbirleri alanların gözü arkada kalmaz
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Tatile çıkarken bu tedbirleri alanların gözü arkada kalmaz

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut - Haberler | Yerel

- Tatile çıkarken bu tedbirleri alanların gözü arkada kalmaz Tam kapanmanın ardından tatile giden vatandaşların, evlerini korumada büyük önemi olan ve eskiyen kilitlerini yeni nesil kilitlerle değiştirmesi gibi alacağı bazı tedbirlerin hırsızlığı önleme gibi büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

- Tatile çıkarken bu tedbirleri alanların gözü arkada kalmaz

ESKİŞEHİR - Tam kapanmanın ardından tatile giden vatandaşların, evlerini korumada büyük önemi olan ve eskiyen kilitlerini yeni nesil kilitlerle değiştirmesi gibi alacağı bazı tedbirlerin hırsızlığı önleme gibi büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Yaklaşık bir buçuk yıldır insan hayatını olumsuz yönde etkileyen koronavirüs karşı alınan önlemler insanların hareket alanı kısıtladı. Bu sebeple insanlar zamanın çoğunu evinde geçirmek zorunda kaldı. Normalleşme kararlarının yanı sıra yaz aylarının da gelmesi ile evlerinde bunalan vatandaşlar, stres atmak için tatil planları yapmaya başladı. Tatilde olunan süre içinde boş kalan evlerin eskiyen kilitleri hırsıların işini kolaylaştırıyor. Eski kilitlerin yeni nesil kilitlerle değiştirilmesi gibi alınabilecek bazı önlemlerin, hırsızlıktan doğabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi sağlayabileceği belirtiliyor.

Konuyla alakalı konuşan tecrübeli çilingir Soner Altın, tatile çıkacak vatandaşlara bir dizi tavsiyede bulundu. Dairelerin dış kapılarının yanında balkon ve pencerelerinde güçlendirilmesinin öneminden bahseden Altın, "Yaşadığımız bu pandemi sürecinde bir tatil ihtiyacı doğdu. Yani evde sıkıldık, bunaldık. Burada vatandaşımız haklı olarak bir tatile gitme durumu var. Ama tatile gidildiğinde hırsızlara da gün doğuyor. Vatandaşlarımızın yapması gereken önce mevcut daire giriş kapılarını güçlendirmeleri gerekiyor, kilitlerini değiştirip zırhlı bir kilit kullanmaları gerekiyor. Burada cam ve balkon kapılarının da güçlendirilmesi gerekiyor. İçerde de korunaklı bir kasa kullanılması gerekiyor. Korunaklı kasa derken, öncelikle kasa ağır olmalı yani tek kişinin ya da iki kişinin rahatlıkla kaldıramayacağı bir ağırlıkta olması gerekiyor. Büyük kasa istemeyenlere ise dolap içi kasalarımız var. Bunlarda ise duvara gömme ve monteli oluyor" ifadelerini kullanarak uyarılarda bulundu.

"Güvenilir komşumuza anahtarı bırakalım"

Boş evde hırsızlık dışında oluşabilecek olumsuzluklara değinen Soner Altın, bu durumlara en kısa sürede müdahale edilebilmesi için güvenilir bir komşuya yedek anahtar bırakılmasının faydalı olabileceğinin altını çizdi. Altın, şunları söyledi;

"Tatile gidildiğinde boş kalan evde yangın, su baskını gibi olumsuzluklarda yaşanabilir. En güvenilir komşumuza anahtar bırakmamız gerekiyor. Paspasın altında, saksıda, kombi üzerinde anahtar bırakmak yerine en güvenilir komşumuza anahtarı bırakalım. Bundan önce kullanılan kilitlerde hırsıza karşı tuzak sistemi ve çelik takviyesi yoktu. Bizim kullanacağımız kilitler çelik takviyeli ve tuzaklı olmalı. Yeni eskiyen kilitleri değiştirmemiz gerekiyor tatil öncesinde. Yaklaşık bir 10 yılda bir kildin ömrü doluyor.

Tatile çıkarken bu tedbirleri alanların gözü arkada kalmaz
Tatile çıkarken bu tedbirleri alanların gözü arkada kalmaz
Tatile çıkarken bu tedbirleri alanların gözü arkada kalmaz
Tatile çıkarken bu tedbirleri alanların gözü arkada kalmaz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut

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