Tatile 18 ay taksit turizmciyi mutlu etti PANDEMİDE normalleşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte hükümetin kamu bankaları aracılığıyla sunduğu tatil kredi destek paketinin yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tatile gidecekler için kredi kartı taksit sayısını 12 aydan 18 aya çıkartma kararı, turizm sektöründe...

PANDEMİDE normalleşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte hükümetin kamu bankaları aracılığıyla sunduğu tatil kredi destek paketinin yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tatile gidecekler için kredi kartı taksit sayısını 12 aydan 18 aya çıkartma kararı, turizm sektöründe de sevinçle karşılandı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, pandemi sürecinde turizmciler olarak normalleşme sürecine girildiğinde öncelikle turizm hareketliliğin iç pazarda başlayacağını belirttiklerini hatırlatarak, "Şu anki normalleşme sürecinde iç pazarda bu hareketliliğin yavaş yavaş başladığını görüyoruz. Tabi bu hareketin başlaması için de önemli destekler gerekiyordu. İnsanların hem maddi hem de manevi moral desteğine ihtiyacı vardı" dedi.

KOŞULLARI DAHA DA RAHATLATACAKGeçen hafta açıklanan üç kamu bankası ve iki katılımcı banka aracılığıyla başlatılan tatil paketi kredisinin iç pazarın hareketlenmesi için çok önemli olduğunu belirten Çorabatır, "Dün de BDDK'nın kredi kartı taksitlerinin 12'den 18 aya çıkartılması kararı tatilcilerin ödeme koşullarını biraz daha rahatlatacaktır. Bu bakımdan desteklerle iç pazar hareketlerinin önümüzdeki günlerde daha da artacağını görüyorum. Turizmciler olarak bizler de sağlıklı turizm sertifikasyon programı çerçevesinde hizmetlerimizi sunuyoruz ve herkes gönül rahatlığıyla tatile çıkabilir" diye konuştu.BÜTÜN BÖLGELERDE HAREKETLİLİKİç turizm hareketinin bütün bölgeler için geçerli olduğuna işaret eden Çorabatır, şunları söyledi: "Şehirler arası trafik karayollarında açıldı. Havalimanlarımızda da uçuşlar başladı. Öncelikle arabayla seyahatlerin yakın destinasyonlar ve iller arasında gerçekleştiğini şu an görüyoruz, ama önümüzdeki günlerde tatil hareketliliğinin bütün bölgelerimize yayılacağını görüyoruz. Karadeniz de, Kapadokya da, Denizli Pamukkale de, Ege ve Akdeniz bölgeleri de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz de bundan nemalanacak. Gençlerimiz ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve ailelerin morale ihtiyacı olduğundan önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini bekliyorum."OTELLER AÇILMAYA DEVAM EDİYOR1 Haziran itibariyle turizmde de Türkiye'de olduğu gibi normalleşme döneminin başladığını açıklayan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, "Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması, şehirlerarası ulaşımın açılması ve en önemlisi iç hat uçuşların başlaması, tüm olguları sağlıyor. Bu noktada otellerimizi açacak işletmelerimizin hazırlık dönemini yaşıyoruz. Önümüzdeki haftalarda da otel açılışlarının hızlanacağını söyleyebiliriz. Bu dönemde belgelendirme süreçleri devam ediyor. Belge alan tesislerimiz de var. Önümüzdeki haftalarda belge alan tesis sayısının artacağını düşünüyorum" dedi.İÇ PAZARI CANLANDIRACAKİlk turizm hareketinin önce iç turizmle başlayacağını dile getiren Başkan Yağcı, şöyle konuştu:

"Bu dönemde de böyle olduğunu görüyoruz. 15 Haziran'dan sonra özellikle iç turizmde hareketliliğin daha da artacağını düşünüyoruz. Otelini açan işletmelerimize misafir gelmeye başlayacak ve rezervasyonların da 15 Temmuz'dan sonra artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle burada tatil kredilerinin verilmesi ve iç pazarda kredi kartı taksitlerinin 18 aya çıkartılması iç pazarın hareketlenmesi noktasında bir kaldıraç görevi görecektir. Bir itici güç olacaktır. Bu yönden de iç pazardaki hareketliliğin özellikle 15 Haziran'dan sonra artacağını söyleyebiliriz. 18 taksit olması, misafirin tatile çıkması için uygun koşulların oluşturulduğu bir ortam sağlıyor. Dolayısıyla iç pazarı canlandıracak bir durum."

Kaynak: DHA