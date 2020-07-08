Tatilden dönüşte hırsız şoku yaşamayın
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Tatilden dönüşte hırsız şoku yaşamayın

Adana polisi tatile çıkacak vatandaşları, evlerinde hırsızlık yaşanmaması için önlem almaları konusunda uyardı.

Tatilden dönüşte hırsız şoku yaşamayın
08.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:03

Adana polisi tatile çıkacak vatandaşları, evlerinde hırsızlık yaşanmaması için önlem almaları konusunda uyardı.

Adana'da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması nemin ise yüzde 60'lara çıkmasıyla nefes almanın bile güçleşmesiyle vatandaşlar yaylaya, denize gitmeye başladı. Terk edilen evler ise hırsızların hedefi oldu. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle müstakil evlerin bulunduğu mahallelerde ev ev, sokak sokak gezerek vatandaşları uyarıp broşür dağıttı.

Polis broşür verdiği vatandaşlara tatile çıkarken, mutlaka kapılarını kilitlemelerini, açık pencere bırakmamalarını, komşularına da tatile gittiklerini söyleyerek eve bir yabancı geldiğinde polise haber vermelerini konusunda uyardı.

Broşürde pazara, markete ya da bir başka yere giderken evin anahtarını aileden birinin eve gelmesi durumunda kolayca bulması için paspas altına ya da kova içine, pencere kenarına bırakılmaması hususunda da uyarıda bulunuldu.

Polis hırsızlığın yanı sıra telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtıp para isteyen dolandırıcılara karşı da vatandaşı uyardı. Ayrıca yeni tip korana virüs nedeniyle polis maske takıp, virüsü bahane ederek yapılan dolandırıcılık ve hırsızlık konuları hakkında da vatandaşı bilgilendirdi. Vatandaşlar polisin uyarısının çok memnuniyet verici olduğunu, söyledikleri her şeyi yerine getireceklerini ifade etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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