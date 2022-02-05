Tatilde yüzlerce çocuğa kızak kaymasını öğrettiler

ERZURUM (DHA) - TÜRKİYE Kızak Federasyon Erzurum İl Temsilciliği'nin düzenlediği organizasyonla yarı yıl tatilinde yüzlerce ilkokul öğrencisine antrenörler tarafından kızak dersi verildi. Milli Takım Antrenörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Tuğrul Aksu, "Tatilde Palandöken'e getirdiğimiz öğrencilere profesyonel kızağı öğrettik" dedi.

Sömestir tatilinde okullarından öğretmen ve idarecileri ile alınan ilkokul öğrencileri, otobüslerle Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Kızak Federasyonu'na ait kızak kafeye getirildi. Öğrencilere burada milli takım antrenörleri tarafından kızağın kısa bir tanıtımı yapıldı. Çocuklar daha sonra milli sporcuların kullandığı kızakları alarak antrenörler eşliğinde özel hazırlanan kızak pistine çıktı. İlk kez bir profesyonel kızağa binen öğrenciler, hızla aşağı inmenin keyfini doyasıya yaşadı.

Öğrencilerden Ecenaz Laloğlu (11) ise, "Bize nasıl duracağımızı, nasıl kayacağımızı öğrettiler. Daha sonra arkadaşlarımızla birlikte yukarı çıktık. Sonra kaydık ve karda eğlendik. Tatili, kış olduğu için kayak yaparak ve dinlenerek güzel geçiriyoruz" diye konuştu.