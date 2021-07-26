Tatilde Tercih Menderes Oldu
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Tatilde Tercih Menderes Oldu

Tatilde Tercih Menderes Oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Yaz aylarında sahil bölgesinde yoğunluk yaşanan Menderes 9 gün süren Kurban Bayramı tatilinde de vatandaşların tercih ettiği yer oldu. İlçenin sahil kesimi milyonları ağırladı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Menderes milyonları ağırladı.

Menderes'in sahil bölgesinde yer alan Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli mahalleleri Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların akınına uğradı.

Plajlar tıklım tıklım

43 kilometrelik sahil şeridinde mavi bayraklı plajlarıyla dikkat çeken Menderes sahillerinde tatilciler keyifle vakit geçirdi. 9 gün süren tatilde bir milyondan fazla vatandaş turizm cennetinde tatil yapmanın keyfini yaşadı.

Herkesi bekliyoruz

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar vatandaşların huzurla ve keyifle tatil yapmaları için 9 gün boyunca yoğun bir çalışma temposunda olduklarını belirterek, " Turizmin cenneti olan Menderes'imizde 9 günlük tatil süresince bir milyondan fazla vatandaşımızı ilçemizde ağırladık. Bu süre içerisinde kendilerinin huzurla ve keyifle tatil geçirmeleri için çalışma arkadaşlarımızla büyük bir özveriyle hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Bayram tatili bitmiş olsa da yaz sezonu devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı tatilin en güzel yapılacağı yere Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli'ye davet ediyoruz. Mavi ve yeşilin bir arada olduğu, doğal güzellikleriyle cennetten bir köşe olan Menderes'imize herkesi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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