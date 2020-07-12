Tatilde sürprizle karşılaşırsanız adres; Tüketici Mahkemesi TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kıvanç Meriç, konsept değişikliği nedeniyle mağduriyet yaşayan tatilcilerin paranın iade edilmemesi durumunda Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak, para iadesi alabileceğini söyledi.

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kıvanç Meriç, konsept değişikliği nedeniyle mağduriyet yaşayan tatilcilerin paranın iade edilmemesi durumunda Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak, para iadesi alabileceğini söyledi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte mavi cennet Ege ve Akdeniz'deki birçok gözde tatil beldesi konuklarını ağırlıyor. Tatil programı yapan birçok kişi, günler öncesinden rezervasyon yapıyor. Ancak büyük beklentilerle gelinen tatil kentlerinde hiç umulmayan olumsuzluk yaşanabiliyor. Sektörde yaşanan olumsuzluklardan bahseden TÜRSAB BTK Başkanı Kıvanç Meriç, "Mesela müşteri 'Beni şehir otelinde yatıracaktınız. Şehir dışında yatırdınız' diyor. Son dakika değişikliği yaşanmış olabiliyor. Bir ören yerine girilecekse onun yerine başka bir ören yerine girilmesi gibi değişiklikler olabiliyor. Ama radikal bir değişiklik, örnek vereyim her şey dahil otel vadedip yarım pansiyon ya da oda kahvaltı gibi büyük konsept değişiklikleri çok söz konusu değil. Konsept değişikliği majör bir değişikliktir. Yani paket içinde küçük bir değişiklik değil. Bu durumda tüketici tamamen mağdurdur. Bunun sonucunda ödediği paranın yüzde 100'ünü alabilir. Otel ve acenteden kaynaklanan bir durumsa, bu mağduriyet giderilmiyorsa Tüketici Mahkemesi'ne başvurulur. Başvurduğu takdirdeyse bu mağduriyet en kısa sürede giderilir" dedi.

Kaynak: DHA