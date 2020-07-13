Tatilde kulak sağlığınıza dikkat ! Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.İbrahim AKIN konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Ülkemizde Covid-19 önlemlerinde kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmesi ve tatil merkezlerinin gerekli önlemleri alarak müşteri kabülüne başlaması ile insanlarda tatil merkezlerine yönelme süreci başladı. Bu süreçte beklenen sağlık problemlerinden olan havuz ve denize girme sonucu ortaya çıkabilen hastalıklar ile alakalı Kulak Burun Boğaz hastalıkları Uzmanı Op.Dr.İbrahim AKIN merak edilenleri anlatıyor.

Kulak Burun Boğaz hekimleri olarak yaz sezonunun gelmesi ile birlikte karşılaştığımız bazı hastalıklar bulunmaktadır. Bunların başında kulağa su kaçması sonucu oluşan oldukça ağrılı olan dış kulak yolu enfeksiyonları, havuza veya denize uygun olmayan bir şekilde atlanması ile oluşan kulak zarında oluşan delikler bu hastalıkların başında gelmektedir.

Öncelikle herkesin kulağına su kaçırmama konusunda duyarlı olması gerekmektedir. Kulak zarı delik olan hastalarımızın bu konuda çok daha fazla duyarlı olması gerekmekte aksi halde kulağa kaçan suzar delik olduğu için orta kulağa ulaşmakta ve bunlarda dış kulak yolu enfeksiyonu ile beraber orta kulak enfeksiyonları da gelişmekte ve işitme kaybında artışa sebep olabilmektedir.Kulağa kaçan su dış kulağın nemlenmesine, koruyucu bariyerin bozulmasına ve enfeksiyonlara zemin hazırlamaktadır.

Denize ve havuza girecek kişilere eczanelerde satılan su geçirmeyen kulak tıpalarını önermekteyiz.Arıca havuzdan veya denizden çıktıktan sonra kulak çöpü kullanmadan havlu peçete ile kulak deliğinin girişi silinerek kulaktaki nemi azaltmakta yapılması gereken basit önlemlerden biridir.

Bu basit önlemleri alarak tatilinizi sağlıklı bir şekilde geçirebilir kulağınızda agrı,işitme kaybı gibi belirtiler olduğunda herhangi bir ilaç kullanmadan direk bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurulması gerekmektedir.

Kaynak: Bültenler