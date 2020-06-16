Tatilde hastalıklardan korunma yöntemleri nelerdir?
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Tatilde hastalıklardan korunma yöntemleri nelerdir?

Yaz aylarında kumsalın ve güneşin tadını çıkarmak istiyorsunuz ama bu durum çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Önemli noktalara dikkat ederek tatilinizi hem keyifli hem de sağlıklı şekilde tamamlayabilirsiniz.

Tatilde hastalıklardan korunma yöntemleri nelerdir?
16.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:48

Tatil planlaması yaparken sadece kıyafetler ve otel rezervasyonunu değil, seçtiniz tatil destinasyonunun sağlık açısından taşıdığı kriterleri ve sağlığınıza etki edecek diğer etkenleri göz önünde bulundurarak tatilinizi planlamalısınız.

HİJYENİK OLMAYAN YÜZME ALANLARI

Temizliği iyi yapılmayan havuzlar, genital mantar enfeksiyonlarından göz enfeksiyonlarına kadar birçok cilt ve doku sorununa neden olabiliyor. Yüzeyi köpüklü olan denizler de hijyenik olmayan havuzlar gibi risk taşımaktadır.

Tatilde hastalıklardan korunma yöntemleri nelerdir?

DOĞRU HAVLU KULLANIMI

Şezlongda kullandığınız havlu ile duşta kurulanma için kullandığınız havlu aynı olmamalıdır. Kuma serilen havlunun enfeksiyon riskini artırdığını bilmeli ve kurulanma için ayrı havlu kullanmalısınız.

Tatilde hastalıklardan korunma yöntemleri nelerdir?

ŞEZLONG KULLANIMI

Şezlong üzerine havlu ya da örtü sermeden şezlongu kullanmayın. Ortak kullanım eşyası olan şezlongların temizliğinden emin olsanız da önlem almalı ve hijyeni sağlamalısınız.

Tatilde hastalıklardan korunma yöntemleri nelerdir?

ISLAK MAYOLAR

Genital mantar oluşumlarının en büyük nedenlerinden biri ıslak mayo ile oturmaktır. Sudan çıktıktan sonra uzun süre ıslak mayo ile vakit geçirmemeli, duş alıp kuru mayo ile tatile devam etmelisiniz.

Tatilde hastalıklardan korunma yöntemleri nelerdir?

KALABALIK HAVUZLAR

Bağırsak paraziti, ishal ve hepatit A gibi hastalılar ağız yolu ile bulaşır. Deniz ve havuz suyunun yutulması bu hastalıkların oluşumuna davetiye çıkarır. Bu yüzden çok kalabalık deniz ve havuzlardan uzak durmalısınız.

Tatilde hastalıklardan korunma yöntemleri nelerdir?

KİŞİSEL EŞYALARINIZI TERCİH EDİN

Hamam ve sauna gibi alanlarda ortak kullanım için sunulan terlik ve havlu gibi eşyalar yerine kendinize ait eşyaları tercih edin. Birçok insanın kullandığı eşyaları kullanmak birçok sağlık sorununa davetiye çıkarmakta ve hastalıklarla karşı karşıya kalmanıza neden olmaktadır.

Tatilde hastalıklardan korunma yöntemleri nelerdir?

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