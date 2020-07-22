Tatilde cilt bakımı için ipuçları Sağlıklı bir cilde sahip olmak için tatilde ve sonrasında cilt bakımının önemine değinen Güzellik Koçu Aylin Çetinkaya, yaz aylarında cilt bakımı için tavsiyelerde bulundu.

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için tatilde ve sonrasında cilt bakımının önemine değinen Güzellik Koçu Aylin Çetinkaya, yaz aylarında cilt bakımı için tavsiyelerde bulundu. Tatilde ve sonrasında iyi bir cilt bakımı için dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Çetinkaya, tatile çıkmadan birkaç hafta önce düzenli cilt bakımı yapmaya başlamak gerektiğini söyledi.

Pandemi sonrası normalleşme ile birçok kişinin tatil beldelerine akın ettiğini dile getiren Çetinkaya, "Her kadın sağlıklı ve ışıltılı bir cilde sahip olmak ister. Tatil bittikten sonra deniz tuzu ve güneş ışınlarından dolayı ciltte kuruluk olabilir. Cildimiz, uzmana danışarak yapılacak doğru cilt bakımları sayesinde eski canlılığına ve yumuşak haline dönebilir" diye konuştu.

NEMLENDİRMEYİ İHMAL ETMEYİN

Bol bol su içilmesini tavsiye eden Aylin Çetinkaya, "En iyi cilt bakımı nemlendirici krem kullanmak olacaktır. Aşırı sıcak su yerine ılık veya soğuk suyla duş almalısınız. Sıcak su cildi daha da kurutur. Duştan sonra cildinizi nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca bol bol su içmeye özen gösterin. Cildi ölü deriden arındırırken tahriş etmemeye dikkat edin, peeling kullanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

YAZIN KULLANILAN KOZMETİK ÜRÜNLERİNE DİKKAT EDİN

Kış aylarında her gün yüze uygulanan kozmetik ürünlerinin yazın azaltılmasını öneren Çetinkaya, "Yaz sıcağında cildimiz çok fazla terleyecektir o yüzden kozmetik ürünlerinin terletmemesine dikkat edin. Tatile çıkmadan kurutucu özelliği olan ve yağ içermeyen ürünleri kullanın. Cildin alışması için bu ürünleri kullanmaya 10 gün önceden başlamak lazım" dedi.

YAZ MEYVELERİ CİLT DOSTUDUR

Cilt bakımında beslenmenin de önemli bir etken olduğunu aktaran Çetinkaya, "Sağlıklı bir cilt için vitamin ve minerale de ihtiyacımız var. Vitamin ve mineraller kırışıklıkların oluşmasını geciktirir, canlı bir görünüme yardımcı olur. Mevsiminde taze sebze ve meyve tüketmeye özen gösterelim. Ciltte vitaminin depolanması için özellikle yeşil yapraklı sebzeleri tüketmek gerekiyor. Uzman tavsiyesiyle A, C ve E vitaminlerini kullanabilirsiniz" diye konuştu.

GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Çetinkaya, "Güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Makyajı da güneş kremi sürdükten sonra yapın. Denize girip çıktıktan sonra vücut ıslandığında koruyuculuk azalacaktır. O nedenle 2-3 saatte bir güneş kreminin yenileyin. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gölgede bile şapka ve gözlük takmaya özen gösterin" ifadelerini kullandı

Kaynak: DHA