Tatilde boğulan polis memuru Özgül, son yolculuğuna uğurlandı
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Tatilde boğulan polis memuru Özgül, son yolculuğuna uğurlandı

ANTALYA'da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük'te toprağa verildi.

Tatilde boğulan polis memuru Özgül, son yolculuğuna uğurlandı
31.07.2020 15:30 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:02

ANTALYA'da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük'te toprağa verildi. 

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev yapan polis memuru Özgül ve eşi Seyit Özdoğan, tatil için Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'ndeki bir kamp alanında çadır kurdu. Özgül Özdoğan eşiyle birlikte deniz yatağını da yanlarına alarak suya girdi. Kıyıdan yaklaşık 300 metre açılan çift durumu fark edince geri dönmek istedi. Bu sırada dengelerini kaybederek deniz yatağından suya düştü. Özgül Özdoğan suda gözden kaybolurken, eşi yüzerek kıyıya çıktı. Eşinin, "Beni bırakın eşimi kurtarın" demesi üzerine kıyıdakiler Özgül Özdoğan'ı bulmak için suya girdi. Yapılan aramalar sonucunda bulunan Özgül Özdoğan sudan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özgül Özdoğan, yolda yaşamını yitirdi.  

Özgül Özdoğan'ın cenazesi otopsinin ardından Karabük'e getirildi. Esentepe Mescidi Aksa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile ailesi ve vatandaşlar katıldı. Özgül Özdoğan cenaze namazının ardından 5000 Evler Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi. 

Kaynak: DHA

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