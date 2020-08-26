"Tatilde başarılı görünmeye devam" YAZ bitmeden tatile gitme planları yapan erkekler için tekne stilinden aldığı ilhamla rahat ve şık kıyafet yelpazesi sunan Altınyıldız Classics, tatilde de başarılı görünmenin altını çizdi.

YAZ bitmeden tatile gitme planları yapan erkekler için tekne stilinden aldığı ilhamla rahat ve şık kıyafet yelpazesi sunan Altınyıldız Classics, tatilde de başarılı görünmenin altını çizdi.

Özel koleksiyonuyla, renk tutkunlarının da vazgeçilmezi olmayı hedefleyen Altınyıldız Classsics, yaza çok yakışan renk ve desenlerle, erkek şıklığını bir adım öne taşıdığını kaydetti. Tişörtlerde yeşilden turkuaza, sarıdan somona uzanan renk paleti ile yazın dinamik tarafına gönderme yapılırken, yaka ve kol kısmındaki nakış ve piercing işlemelerinin de detaylarla fark katacağı belirtildi. Giyim ve aksesuarların yanı sıra plajda en çok ihtiyaç duyulan havlularda da doğa temalı seçenekler sunan Altınyıldız Classics, canlı renkleriyle yazın dinamizmini plaj tarzına yansıtıyor.

Kaynak: DHA