Tatilcilerin yeni rotası: Sinek Çayı
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Tatilcilerin yeni rotası: Sinek Çayı

Tatilcilerin yeni rotası: Sinek Çayı Korona virüs nedeni ile uzun süredir eve hapsolan vatandaşlar, kendilerini Sinek Çayına attı Korona virüs nedeni ile tatile çıkamayanların yeni rotası Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Sinek Çayı oldu.

Tatilcilerin yeni rotası: Sinek Çayı
14.07.2020 20:49 | Son Güncelleme: 14.07.2020 21:17

Tatilcilerin yeni rotası: Sinek Çayı

Korona virüs nedeni ile uzun süredir eve hapsolan vatandaşlar, kendilerini Sinek Çayına attı

DİYARBAKIR - Korona virüs nedeni ile tatile çıkamayanların yeni rotası Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Sinek Çayı oldu. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Sinek Çayını gelip piknik yaparak yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Diyarbakır'ın Çermik İlçesinde bulunan Sinek Çayı, tatilcilerin yeni rotası haline geldi. Buz gibi suyuyla vatandaşların ilgi odağı haline gelen Sinek Çayı, doğal güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Korona virüs nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşların gözde mekanı haline gelen Sinek Çayı, turizme kazandırılmayı bekliyor.

"Serin bir hava, soğuk suyumuz ve suda balıklarımız var daha ne isteyelim"

Diyarbakır merkezden gelen Murat Çelik, Sinek Çayında hem serinlediklerini hem de çocukları ile birlikte eğlendiklerini söyledi. Çelik, "Korona virüs bütün dünyayı etkisi altına almış. 3 aydır dışarı çıkmadık, Sinek Çayı bize çok iyi geldi. Tatile gidemiyorduk, burası da ilimize yakın olduğu için ailemizle tercih ediyoruz ve sürekli geliyoruz. Herkes çok memnun, çocuklar eğleniyor, rahat, serin ve güzel. Bu yaz sıcağında doğa harikası olması güzel kılıyor. Uzak yerlere gitmektense buraya gelmeleri lazım. Diyarbakır'dan 80 kilometre, bir saatlik yol. Eğleniyorsunuz, dinleniyorsunuz, çocuklar eğleniyor. Yazın Diyarbakır merkezde 45 derece, buraya geliyorsunuz serin bir hava, soğuk suyumuz ve suda balıklarımız ve daha ne isteyelim" dedi.

7 yaşındaki Zeynep Karamehmetoğlu ise okulların tatil olduğunu ve burada yüzerek rahatladığını söyledi. Karamehmetoğlu, "Yüzmek için geliyorum, çok güzel, çardaklar var, suda sandalyeler var. Buraya girip rahatlıyorum, okullar tatil buraya gezmeye geliyorum, herkes buraya gelsin" diye konuştu.

8 yaşındaki ziyaretçilerden Mustafa Remzi Karamehmetoğlu da bölgenin çok güzel olduğunu ve serin havası nedeni ile tercih ettiklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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