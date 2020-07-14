Tatilcilerin 'plaja eşya taşıma' tepkisi
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Tatilcilerin 'plaja eşya taşıma' tepkisi

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, geçen yıl halkın araçlarıyla plaj yakınına kadar giriş yaptığı Yalı Mahallesi Halk Plajı, araç trafiğine kapatıldı.

Tatilcilerin 'plaja eşya taşıma' tepkisi
14.07.2020 09:49 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:53
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, geçen yıl halkın araçlarıyla plaj yakınına kadar giriş yaptığı Yalı Mahallesi Halk Plajı, araç trafiğine kapatıldı. Araçlarını park ettikten sonra ellerinde eşyalarla uzun süre yürüyerek, plaja ulaşabilen tatilciler, bu duruma tepki gösterdi. Tuvalet ve duşakabin olmayan plaja acil düzenleme getirilmesi gerektiğini dile getiren tatilciler, bölgedeki çadır yasağı ile trafiğe kapatılma kararının gözden geçirilmesini istedi.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de, uzun yıllardır günübirlik tatil için tercih edilen Yalı Mahallesi Halk Plajı, bu yıl Çeşme Belediyesi'nin kararıyla araç trafiğine kapatıldı. Önceki yıllarda plaj yakınına araçlarıyla giriş yapan tatilciler, piknik tüpünden masa ve sandalyeye, çadırdan plaj oyuncaklarına kadar pek çok eşyayı araçlarından indirerek, ailece denize giriyordu. Bu yıl ise tatilciler, araçlarını park ederek, eşyalarıyla birlikte yaklaşık 500 metre yürüdükleri için tepki gösterdi. Kimileri tuvalet ve duşakabinin olmadığı plaja acil düzenleme getirilmesi gerektiğini savundu kimileri ise araç trafiğine kapatma kararına karşı çıktı.

'HALKI DÜŞÜNEN YOK'Yaklaşık 25 yıldır aynı plaja geldiğini söyleyen Ali Bayram, "Biz buraya 60-70 çadır kuruyorduk. Bu plajı şimdi tamamen araç girişine kapattılar. 12 senedir buraya yazlığım var. Bu düzenleme daha düzgün yapılabilirdi. Biz de buraya araba girmesini istemiyoruz ama hiçbir düzenleme yapmadan insanları mağdur ettiler, mesafeyi çok uzun tuttular. İnsanlar mağdur. 500 metre ileri arabayı koyuyoruz. Dere tepe pisliğin içinde plaja geliyoruz. Yolu kapatacaklarına önce düzenleme yapmalılar. Belediyenin ne yapmak istediğini biz de anlayamadık. Yolun kapanması doğru ama insanları mağdur ederek değil. Buraya tuvalet yapılmalı. Buradaki pisliğe bakar mısınız? Halkı düşünen yok. İnşallah geri adım atarlar" diye konuştu. 'YAZLIĞIMIZ YOKSA NE YAPALIM?'Bornova'dan ailesiyle birlikte plaja gelen Gaye Hamalıoğlu da "Yaklaşık 30 yıldır buraya geliyoruz. Burayı girişi kapattılar. Doğru bir karar, insanlar arabalarıyla giriyordu, bu durum kötüydü ancak bu şekilde olmaması gerekiyordu. Çadırlarımıza bile karışıyorlar. Zaten pandemi dönemindeyiz. Otele mi gidelim? Yazlığımız yoksa ne yapalım? Mecburen çadır kuruyoruz. Bütün her yerlerde beach'ler var. Biz bu çadırları nereye kuracağız?" dedi. Uzun süredir ailesiyle birlikte plaja geldiğini söyleyen Sabri Çelikşan, "Her sene biz buraya geliyorduk ama bu sene plajda sıkıntı var. Arabaları buraya getiremiyoruz, çoluk çocuk zorlanıyoruz. Eşyaları plaja getiremediğimiz için sıkıntı yaşıyoruz. Normalde gelip biz bu alanda kamp kuruyorduk. Yaklaşık 7-8 senedir sürekli geliyorduk. Bu sene ilk defa böyle kapalı gördük. Bizim için çok büyük bir sıkıntı oldu" diye konuştu. Ailesiyle plajda vakit geçiren Suat Şahin, "Lavabo ve duş yeri yok. Her sene buraya geliyorduk. Bu sene yol kapatıldı. Burası halka en uygun yerlerden bir tanesi. Eşyaları herkes elinde getiriyor. Normalde arabalar plaja geliyordu" dedi.Fatma Yüksel ise "Eşyalarımızı taşıdığımız için zorlandık. Çocuklar da vardı. Çocuklarımız eğlensin, diye katlandık" diye konuştu.

- İzmir

Kaynak: DHA

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