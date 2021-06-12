Tatilcilerin hafta sonu tercihi Erciyes oldu
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Tatilcilerin hafta sonu tercihi Erciyes oldu

Tatilcilerin hafta sonu tercihi Erciyes oldu
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı, yeni tip koronavirüs (Kovid)-19) tedbirlerinin gevşetilmesiyle hafta sonu günübirlik tatilciler ve piknikçileri ağırladı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı, yeni tip koronavirüs (Kovid)-19) tedbirlerinin gevşetilmesiyle hafta sonu günübirlik tatilciler ve piknikçileri ağırladı.

Salgın nedeniyle getirilen kısıtlamaların önemli ölçüde kaldırılması üzerine Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar, teleferiğe binerek gezinti yaptı. Bazı tatilciler ise piknik yaparak güzel havanın tadını çıkardı.

Mobilya işiyle uğraşan Irak uyruklu Mücahit Merdan, AA muhabirine, Kayseri'de ikamet ettiğini söyledi.

Hafta sonu temiz hava almak ve piknik yapmak için ailesiyle Erciyes'e geldiklerini ifade eden Merdan, "Erciyes güzel bir dağ. Sakin bir yer, havası da çok güzel. Ailece burada olmak çok güzel. Yaklaşık 1,5 yıldır salgından dolayı bir yere gidemiyorduk. Temiz hava almak ve piknik yapmak için Erciyes'e geldik." dedi.

Heykeltıraş Habibe Altuner de Kayserili olduğunu ve Ankara'da ikamet ettiğini belirterek, "Yasaklar kalkınca yakınlarımızı ziyaret ettik, bugün de Erciyes'e geldik. Burası güzel bir kaçış noktası oldu. Havası da çok temiz. Yeni tesisler yapılmış, güzel olmuş. Yürüyüş ve piknik yaptık. Erciyes'i çok seviyorum. Dağcılıkla da uğraşıyorum. Dağcılar Erciyes'in sihirli bir dağ olduğunu söylerler." diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan, çocukları ve torunları ile gezmeye gelen emekli öğretmen Feridun Özkul, çocuklarına Erciyes'i tanıtmak istediklerini dile getirdi.

Erciyes Kayak Merkezi'ni çok beğendiklerini kaydeden Özkul, "İçeride bayağı bir sıkılmıştık. Çıkamıyorduk, tedirginlik vardı üzerimizde. Şimdi daha da bir rahatladık. Daha da iyi olacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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