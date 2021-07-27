Son dakika: Kaş'ta yiyecek arayan yaban domuzu kamerada
Son dakika gündem haberi... ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaban domuzu, şehir merkezine indi.
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaban domuzu, şehir merkezine indi. Yiyecek arayan yaban domuzunu kamyonet kasasındaki kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinde nüfusu 6 kat artan Kaş ilçesinde yaşam normale dönüp, sokaklar sakinleşince aç kalan yaban domuzu da ilçeye inerek, sokaklarda yiyecek aradı. Yaban hayvanı, kamyonet kasasındaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı