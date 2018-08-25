Tatilcilerin Dönüşü Sürüyor (2)

AKŞAM SAATLERİNDE DE DÖNÜŞ DEVAM ETTİ

Tatilcilerin Kurban Bayramı sonrası dönüşleri akşam saatlerinde de devam etti. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu İstanbul istikametine doğru belirli aralıklarla yoğunluk yaşandı. Sakarya'nın Sapanca ilçesi ile Kocaeli'nin Körfez ilçesi arasında belirli aralıklarla yoğunluk yaşandığı görüldü. İzmit Bekirdere rampasında ise yoğun ama akıcı bir trafik olduğu gözlendi. Karayollarındaki trafik yoğunluğunun Pazar günü de devam etmesi bekleniyor.