Tatilcilerin Dönüşü Sürüyor

(HaberErgün AYAZ-Kamera Alişan KOYUNCU KOCAELİDHAKURBAN Bayramı tatiline gidenlerin dönüşü devam ediyor. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanıyor.Bayram tatillerini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenlerin trafik çilesi sürüyor. Dün öğle saatlerinde başlayan yoğunluk gece boyunca devam etti. Sakarya'nın Sapanca ilçesi ile Kocaeli'nin Derince ilçesi arasında belirli aralıklarla yoğunluk yaşanıyor. İzmit Bekirdere rampasında ise sabah saatlerinde yoğun ama akıcı bir trafik oluştu. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde ve Pazar günü de devam etmesi tahmin ediliyor.

FERİBOTLAR KARŞILIKLI SEFER YAPIYOR

İzmir, Bursa, Yalova istikametinden gelen sürücülerin büyük bir bölümü Osmangazi Köprüsü ve Yalova Topçular- Gebze Eskihisar arasında sefer yapan feribotları tercih etti. Ek seferlerle birlikte 19 feribot karşılıklı olarak sefer yapıyor. Feribot iskelelerinde de hafif bir yoğunluk var.