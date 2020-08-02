Tatilcilerin dönüş yolunu jandarma ekipleri güvenli hale getiriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tatilcilerin dönüş yolunu jandarma ekipleri güvenli hale getiriyor

Kurban Bayramı'nda trafik yoğunluğunun hafiflemesine katkı sunan Kuzey Marmara Otoyolu'nda bayram dönüşüne geçen tatilcilerin yol güvenliği jandarma ekiplerince karadan ve havadan yapılan denetimlerle sağlanıyor.

Tatilcilerin dönüş yolunu jandarma ekipleri güvenli hale getiriyor
02.08.2020 17:57 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:01

Kurban Bayramı'nda trafik yoğunluğunun hafiflemesine katkı sunan Kuzey Marmara Otoyolu'nda bayram dönüşüne geçen tatilcilerin yol güvenliği jandarma ekiplerince karadan ve havadan yapılan denetimlerle sağlanıyor.

Kurban Bayramı'nın 3. gününde dönüş yoluna geçen vatandaşlar TEM Otoyolu'nun yanı sıra Kuzey Marmara Otoyolu'nu da tercih ediyor. Bayram trafiğinin hafiflemesine katkı sunan Kuzey Marmara Otoyolu'nda jandarma ekiplerinin denetimleri ise hem havadan hem de karadan sürdürülüyor. Bu kapsamda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Haluk Saygılı, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla ulaşıma açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nda denetim gerçekleştirdi. Jandarma helikopteri ve drone ile havadan izlenen yol, karadan da ekipler ve narkotik köpeği 'Sıtma'nın yardımıyla denetlendi. Otoyolu kullanan araçlarda kimlik, maske ve dezenfektan kontrolü yapıldı. Öte yandan jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara çikolata ve kolonya ikramında bulunuldu.

"KUZEY MARMARA OTOYOLU TRAFİĞİN YÜKÜNÜ ALDI"

Kuzey Marmara Otoyolu Mermerciler Gişeleri Jandarma Kontrol Noktasını ziyaret ederek jandarma personeliyle bayramlaşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bölgedeki denetimlerin ardından açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, "Öncelikle Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Hepinizin bildiği gibi bayramlarda trafik güvenliği en önemli hususlardan birisi. Vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti içerisinde, memleketlerine sevdikleriyle buluşmasına vesile olmak en önemli görevimiz. Başta Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları ile, İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu trafik güvenliği tedbirlerini Kocaeli'de uyguluyoruz. 121 ekibimizle, üzerinde bulunduğumuz Kuzey Marmara Otoyolu olmak üzere otoban ve D-100 Karayolunda yoğun bir şekilde tedbiri alıp planlıyoruz ve kontrol ediyoruz. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolunun trafiğe açılması ile birlikte önemli trafik yükünü de Ankara istikametine aldığını gördük. Şu anda İstanbul istikametine doğru trafiği vermiş bulunuyoruz" dedi.

"ŞERİT İHLALİ VE GEREKSİZ PARKLANMA YAPMAYALIM"

Kuzey Marmara Otoyolu gibi büyük bir yatırımın gerçekleşmiş olması nedeniyle gurur duyduklarını kaydeden Vali Yavuz, "Havadan da trafiği kontrol ediyoruz. Sadece yerden değil. PTS'lerimiz diğer tüm teknolojik imkanlarla trafiği takip ediyor denetliyoruz. Asayiş ekiplerimiz başta olmak üzere diğer güvenlik tedbirlerini almış bulunuyoruz. Sürücülerimize çağrımız var. Lütfen yorgun ve uykusuz yola çıkmayın. Emniyet kemerini mutlaka bağlayın. Aşırı süratten kaçınalım. Şerit ihlali yapmayalım. Ölümlü kazaların çoğunda şerit ihlali var. Hangi yol olursa olsun, yollarda mecbur olmadıkça duraksamayalım. Ölümlü kazaların birçoğu da yine otoyollarda ve diğer yolların kenarlarında gereksiz parklanmalardır. Bayram günleri üzüntü günleri olmasın, vuslat ve sevinç günleri olsun. Bunun için sahadayız. Bunun için tüm güvenlik güçlerimiz 7/24 görevlerine devam ediyor. Bir taraftan yerden denetimler yapıyoruz. Diğer taraftan da anlık olarak yolları gözetliyoruz. Kural ihlalleri yapan sürücülere gerekli işlemleri uyguluyoruz. Buradaki amacımız tüm sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak. Bu kapsamda da helikopter dahil olmak üzere tüm teknik imkanları kullanıyoruz ki vatandaşlarımız güven içerisinde yollarına devam etsinler ve memleketlerine ulaşsınlar" diye konuştu.

( Mustafa Uslu - Kerim Yavuz/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu 3. Sayfa
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Politika
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek Ekonomi
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu 3. Sayfa
Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama Politika
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Ekonomi
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Son dakika: İzmir'de 'Egem' isimli tekne battı: 4 ölü, 1 ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı
Son dakika: İzmir'de "Egem" isimli tekne battı: 4 ölü, 1 ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu
Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu
Beşiktaş'ın gündemindeki Sandro Wagner futbolu bıraktı
Beşiktaş'ın gündemindeki Sandro Wagner futbolu bıraktı
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk İlhan Cihaner Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Kerem Bursin Ufuk Bayraktar
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bakan Bayram Bodrum Diyarbakır
Şu an buradasınız: Tatilcilerin dönüş yolunu jandarma ekipleri güvenli hale getiriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 18:53:01. #1.15#
title