Tatilcilerin dönüş yoluna havadan denetim

Muğla'da tatilcilerin dönüşü sırasında trafik yoğunluğu oluşturduğu Ortaca ilçesinde jandarma tarafından helikopterle havadan denetimler yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüş güzergahlarında daha güvenli bir yolculuk yapmaları için uygulama noktası oluşturdu.

Dönüş trafiğinin yoğunlaştığı Ortaca-Fethiye kara yolu helikopterle havadan takip edildi. Helikopterden hatalı sollama yaptığı, emniyet kemeri takmadığı bildirilen sürücüleri uygulama noktalarında durduruldu.

Sürücülere, emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları gibi uyarılarda bulunuldu.

Jandarma trafik ekipleri, bazı noktalardaki denetimlerde "drone" da kullandı.

Kaynak: AA