Tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor
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Tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor

Kurban Bayramı tatilini uzatan tatilcilerin araçları ile dönüş yolculuğundaki çile devam ediyor.

Tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor
08.08.2020 16:48 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:06

Kurban Bayramı tatilini uzatan tatilcilerin araçları ile dönüş yolculuğundaki çile devam ediyor.

Fethiye, Dalaman, Datça ve Marmaris ilçelerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar Menteşe ilçesi girişinde Aydın ve Denizli yol ayrımındaki akıllı kavşakta yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

Sabah saatlerinde başlayan uzun araç kuyruğu akşam saatlerine kadar devam etti. Ankara, İstanbul, İzmir, Denizli ve Bursa gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Menteşe Gülağzı kavşağından Denizli ve Aydın yol ayrımındaki akıllı kavşağa kadar yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin tek geçiş noktasındaki akıllı kavşakta Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 7/24 kavşakta trafik akışını yönlendiriyor. Yığılmaların yoğun olduğu yöne akışın hızlanmasını sağlayan ekiplerin Pazar günü akşamına kadar trafik akışının güvenli bir şekilde seyretmesi için kavşakta görev alacakları açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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