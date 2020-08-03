Tatilcilerin dönüş çilesi havadan görüntülendi Muğla'da Kurban Bayramı tatilini tamamlayan tatilcilerin dönüş çilesi başladı.

Muğla'da Kurban Bayramı tatilini tamamlayan tatilcilerin dönüş çilesi başladı. Fethiye, Marmaris, Datça, Dalaman ilçelerinden Denizli ve Aydın istikametine günlük 70 bin araç çıkış yaparken, kilometrelerce araç kuyruğu polis helikopterinden (Uçan Göz) görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili için özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan gelen vatandaşların tatil tercihi Muğla oldu. Bayram tatilini Muğla'nın dünyaca ünlü turistik bölgelerinde geçiren vatandaşlar bayramın son günü yollara koyuldu. Evlerine dönmek için yola çıkan vatandaşlar, araçları ile kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yaz aylarında turistik bölgelerdeki güvenliğin sağlanmasında faaliyet göstermek için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen polis helikopteri (Uçan Göz) tatilcilerin dönüş çilesini havadan görüntüledi. Görüntülerde özellikle Muğla Sakar Geçidi, Milas ve Menteşe ilçelerindeki araç yoğunluğu dikkatlerden kaçmadı.

Bayram dönüşü yaşanan trafik yoğunluğu sebebi ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler trafik akışının güvenli bir şekilde sağlanması için yoğun çaba sarf etti.

(Bekir Tosun/İHA)

Kaynak: İHA