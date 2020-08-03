Tatilcilerin dönüş çilesi başladı
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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı

4 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatillerini Muğla Bölgesinde geçiren yerli turistlerin dönüşleri başladı.

Tatilcilerin dönüş çilesi başladı
03.08.2020 14:07 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:11

4 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatillerini Muğla Bölgesinde geçiren yerli turistlerin dönüşleri başladı. Öğle saatlerinde otellerinden çıkış yapan tatilciler Menteşe ilçesi girişindeki akıllı kavşakta uzun kuyruklar oluşturdu.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dönüş yapan tatilcilere hem uyarı yaptılar, hem de araçlarda bulunan çocuklara tişört, çikolata, yap-boz oyunu ve trafik kuralları bilgilendirme broşürü dağıttı. Sürücülere uyarıda bulunan trafik ekipleri, "Yorgunluk ve kendinizi kötü hissettiğinizde lütfen aracınızı dinlenme noktalarına çekerek dinlenin ve ondan sonra yolunuza devam edin" uyarısında bulundular.

Tatillerini Marmaris, Datça, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde geçiren tatilcilerin tek geçiş noktası durumundaki Menteşe ilçesi girişinde başta olmak üzere bayram süresince Muğla bölgesinde hergün Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne bağlı 179 araç ve 389 personel görev yaptı.

GÜNLÜK ARAÇ SAYISI 70 BİN

Fethiye, Marmaris, Datça ve Dalaman istikametinden dönüş yapan günlük araç sayısının 70 bin olduğu açıklanırken, son gün bu rakamın daha ada arttığı öğrenildi. Muğla'da Sakar altı olarak tabir edilen Datça, Marmaris, Dalaman ve Fethiye bölgesinden Denizli istikametine günlük geçiş yapan araç sayısının 30 bin Aydın, İzmir ve İstanbul istikametine çıkış yapan araç sayısının ise 40 bin olduğu açıklandı.

(Bekir Tosun/İHA)

Kaynak: İHA

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