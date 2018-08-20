Tatilcilerin Beklediği Rapor Geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Günlük Hava Tahmini Açıkladı

Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahmin raporuna göre, gün içerisinde Doğu Karadeniz'in tamamı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Muğla ve Antalya'nın batısında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BAYRAMIN 4 GÜNÜNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Rapora göre; Ege'nin güney ve güneybatı kesimi ile Güneydoğu'nun tamamı ve Adana-Mersin çevresinde bayram boyunca bunaltıcı sıcakların yaşanması öngörülürken Doğu Karadeniz bölgesinde ise bayramın 4 gününde de sağanak yağış bekleniyor. Bölgede yağışların en çok Rize-Ordu illerinde yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu çevreleri, Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA, MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

AŞIRI SICAK VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre; Ege'nin güney ve güneybatı kesimi ile Güneydoğu'nun tamamı ve Adana-Mersin çevresinde bayram boyunca bunaltıcı sıcakların yaşanması öngörülürken Doğu Karadeniz bölgesinde ise bayramın 4 gününde de sağanak yağış bekleniyor. Bölgede yağışların en çok Rize-Ordu illerinde yaşanacağı tahmin ediliyor.