Tatilcilerin bayram dönüşü başladı

Tatilcilerin bayram dönüşü başladı Bolu'da, bayram dönüşünde trafikte akıcı yoğunluk Bolu'da, bayram tatilinin ardından dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor.

Tatilcilerin bayram dönüşü başladı

Bolu'da, bayram dönüşünde trafikte akıcı yoğunluk

BOLU - Bolu'da, bayram tatilinin ardından dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu İstanbul istikameti Bolu güzergahı geçişinde akıcı trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Tatilcilerin evlerine sorunsuz bir şekilde dönebilmeleri için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem