Tatilcilerden Marmaris'in dünyaca ünlü doğal güzelliklerine yoğun ilgi
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Tatilcilerden Marmaris'in dünyaca ünlü doğal güzelliklerine yoğun ilgi

MARMARİS'te, tatilcilerin olmazsa olmazları arasında yer alan deniz üstünde yürünüyor hissi veren Kızkumu ve yaz aylarında 10 derece sıcaklığını koruyan sığla ağaçları ile çevrili Turgut Şelalesi büyük ilgi görüyor.

Tatilcilerden Marmaris'in dünyaca ünlü doğal güzelliklerine yoğun ilgi
03.08.2020 08:45 | Son Güncelleme: 03.08.2020 09:03

MARMARİS'te, tatilcilerin olmazsa olmazları arasında yer alan deniz üstünde yürünüyor hissi veren Kızkumu ve yaz aylarında 10 derece sıcaklığını koruyan sığla ağaçları ile çevrili Turgut Şelalesi büyük ilgi görüyor.

Marmaris'in turistik kırsal mahallelerde mavi ile yeşilin buluştuğu kırsal mahallerindeki dünyaca ünlü tabiatın gizli hazinesi olarak adlandırılan yerler Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Marmaris'e 35 kilometre mesafedeki turistik Orhaniye Mahallesi'nde bulunan deniz üzerinde yürünüyor hissi veren efsanevi Kızkumu Plajı çevresinde uzun araç parkları oluştu. Koyda deniz içinde bulunan doğal oluşumlarla meydana gelen 500 metre uzunlukta, 3,5 metre genişlikteki deniz üzerinde yürüyor hissi veren kumul yolda ilk defa yürüyenler oldu. Heyecana ve korkuya kapılan tatilciler, alıştıkça deniz üzerinde yürümesini sürdürdü. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirten tatilcilerden bazıları, selfie yaparak anı ölümsüzleştirdi.

Tabiatın gizli hazinesi olarak adlandırılan mahalle ile aynı ismi taşıyan Turgut Şelalesi de tatilcilerin büyük ilgisini çekti. İlçeye 45 kilometre mesafedeki kırsal Turgut Mahallesi'ndeki Turgut Şelalesi, 800 yıllık çınar ve sığla ağaçlarıyla çevrili. 600 metre patika yolda güneşin yansımasıyla renkten renge giren sığla ağaçlarının gölgesinde ve dibi görünen nehri seyrederek şelaleye ulaşan tatilciler, gördükleri manzaraya hayran kalıyor. Şelale, fotoğraf tutkunları içinde doğal bir fon oluşturuyor. Kavurucu sıcakta şelalenin yaz -kış yarattığı serin ortamın keyfini yaşayanlar, o anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.?kimileri ise yaz-kış suyu 10 derece olan şelalenin oluşturduğu göletlerde suya girip yüzerek, serinledi.İLK DEFA GELDİLER HAYRAN KALDILARTurgut Şelalesi'nde 15 yıldır eşi ile kafeterya işleten Ayşen Özdemir, "Pandemi nedeniyle geçen senelere göre gelen turist sayısında düşüş var. Fakat bu bayramda tatilciler şelaleyi canlandırdı. Marmaris'te tatilde olan tüm vatandaşlar mutlaka buraya geliyor. Bayramda tatilcilerle birçok işletmede olduğu gibi bizim de işlerimiz açılmaya başladı" dedi.Antalya'dan nişanlısıyla bayram tatiline gelen Hakan Yılmazer, "İlk defa böyle bir şelale yolu gördüm. Su soğuk ve serinletiyor. Harika bir doğa, seyretmeye doyamadım" diye konuştu.Manisa'dan günübirlik tatile gelen Çetin Kalkındır da "Turgut Şelalesi'ni haberlerde görmüştüm ve çok merak ediyordum. Yerinde görünce hayran kaldım. Kavurucu sıcağa rağmen soğuk bir suyu var" dedi.

Konya'dan 5 arkadaşıyla tatile gelen Zeliha Tatlıcı da "Kızkumu'nun özelliğini ve efsanesini öğrendim, çok merak ediyordum. Şu an ilk defa deniz üzerinde yürüyeceğim. Heyecanlıyım, anı fotoğraflarla ölümsüzleştirip sosyal medya da paylaşacağım" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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