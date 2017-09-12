Tatilciler, Yunanistan'ı Türkiye Kadar Tercih Ediyor!

TEK YÖN, TEK KİŞİ, SON GÜN

Aylık 15 milyon ziyaretçi sayısına sahip olan Enuygun.com'un analizine göre, 2017 yaz aylarında genellikle tek yön biletler tercih edilirken, bilet satışları çoğunlukla tek kişiye yapıldı. Bilet alımları ise yüksek oranda seyahatten 1 gün önce gerçekleştirildi. Enuygun.com, tek yöne bilet alanların oranını %78, yalnız seyahat edenlerin oranını %71,5 ve seyahate 1 gün kala bilet alanların oranını ise %14 olarak açıkladı.

EN ÇOK KURBAN BAYRAMI'NDA UÇTUK….

Bu yazın favori tatil zamanı, idari izinle 10 güne çıkartılan Kurban Bayramı dönemi oldu. En fazla uçuş 25-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yazın keyfini kısa tatillerle değerlendirmek isteyenler ise uzun hafta sonu tatillerini tercih etti. Yapılan analizde ayrıca Perşembe- Pazartesi günleri arasında uçuş yoğunluğunun arttığı belirtildi.

