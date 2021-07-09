Tatilciler uzun kuyruk oluşturdu
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Tatilciler uzun kuyruk oluşturdu

Tatilciler uzun kuyruk oluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Normalleşme sürecinin ardından, ülkenin değişik illerinden tatil beldelerine akın akın insanlar gitmeye başladı.

Normalleşme sürecinin ardından, ülkenin değişik illerinden tatil beldelerine akın akın insanlar gitmeye başladı. Cuma günü öğleden sonra Kuşadası, Didim ve Bodrum istikametine giden yol güzergahında uzun araç kuyrukları oluştu.

Yaz tatilinin başlaması ve havaların ısınması ile birlikte ülkenin değişik illerinden insanlar Kuşadası, Didim ve Bodrum istikametine akın etmeye başladı. Akşamüzeri mesainin bitmesi ile birlikte Ortaklar istikametinden Söke istikametine ciddi yoğunluk oluştu. Sazlıköy'den Söke girişindeki akıllı kavşağa kadar araç kuyruğu oluşurken, insanlar birkaç kilometrelik yolu trafik yoğunluğundan dolayı uzun süre aşamadı. Trafik ekiplerinin çabalarına rağmen trafik yoğunluğu önlemezken tatil beldelerine gidiş yolundaki yoğunluğun devam ettiği bildirildi.

(Levent Tuncer/İHA)

Tatilciler uzun kuyruk oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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