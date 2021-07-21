Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde tatilciler Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.

TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde tatilciler Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. Yolun 2 şeride düştüğü tüneller bölgesinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlarını kesip bayramlaşanlar, 2'nci günde tatile çıktı. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.


Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Şentop
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Kadir Doğulu Serra Arıtürk
Spor Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 11:26:38. #1.15#

title