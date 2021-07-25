Tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu
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Tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı sonrasında da sahillerdeki yoğunluk devam ediyor.

Turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı sonrasında da sahillerdeki yoğunluk devam ediyor.

Muğla

Muğla'nın Fethiye ilçesini tercih eden tatilciler Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Bodrum ilçesine gelenler, plajlarda denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı turistler günlük gezi tekneleriyle mavi tura çıktı.

Marmaris'te ise İçmeler, Uzunyalı sahilleri ile Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelenler de güneşlendi, denizin keyfini çıkardı.

Öte yandan, turistik ilçelerde tatillerini tamamlayanlar dönüş yolunda araç yoğunluğu oluşturdu.

Tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu
Tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu
Tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu
Tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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