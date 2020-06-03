Tatilciler Mersin'e gelmeye başladı
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Tatilciler Mersin'e gelmeye başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde, normalleşmeyle birlikte tatilcilerde hareketlilik başladı.

Tatilciler Mersin'e gelmeye başladı
03.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:30

Mersin'in Silifke ilçesinde, normalleşmeyle birlikte tatilcilerde hareketlilik başladı. Atakent ve Taşucu'nda yazlık evi olan vatandaşlar ilçeye gelmeye başladı. Çoğunluğu butik otellerden oluşan konaklama tesisleri, ilk misafirlerini ağırlıyor.

Silifke ilçesine bağlı Taşucu ve Atakent mahallelerinde bulunan turistik tesis işletmecileri her şeye rağmen turizm sezonundan umutlu olduklarını belirttiler.

Her yıl dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turisti ağırlayan Silifke'de, Haziran ayı itibariyle hareketlenmeye başlaması beklenen turizm sezonu öncesinde ilçedeki turistik tesislerin işletmecileri umut dolu açıklamalar yaptı.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'de alınan önlemlerle vaka sayılarında düşüş görülürken, İyileşen hasta sayılarındaki artışla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme takvimini açıklaması ve seyahat yasağının kaldırılmasıyla tatilciler Silifke ilçesine bağlı turistik Atakent ve Taşucu mahallerindeki yazlıklarına gelmeye başladı.

Atakent'te işletmeci Mustafa Doğan, "Biz esnaflar olarak Sağlık Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda hazırlıklarımızı tamamladık. Sahilimizde az da olsa denize girenler var. Mahallemizde yazlıkları bulunanlar ile bazı pansiyonlara gelen az da olsa tatilcilerimiz var. Geçen yıl bu zamanlar Mahallemiz çok kalabalıktı. Ancak bu dönem virüs nedeniyle yeteri kadar kalabalık yok. Haziran sonu ya da Temmuz başı ile Mahallemize gelecek olan tatilcilerimiz olacaktır. Umutluyuz. İnşallah Ülkemiz kısa zamanda bu virüsü defedecektir" dedi.

Tatilciler ise virüs nedeniyle zor günler geçirdiklerini tatile gelerek bir nebze de olsa dinleneceklerini belirttiler.

Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, dünyada ve ülkemizde mart ayında başlayan korona virüs salgını nedeniyle sektörlerin içinde en çok turizm sektörünün etkilendiğini belirterek, "Biz Silifkeli turizmciler olarak hazırız. Bütün otellerimiz, yatlarımız, pansiyonlarımız, yazlık villalarımız, kamp alanlarımız, su sporlarımız ve rafting gibi bunların hepsi sezon hazırlıklarını yaptılar. Sosyal mesafe kurallarına göre hazırlıklarımızı tamamladık. Tatilcilerimizi bekliyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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