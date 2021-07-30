Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
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Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını dolayısıyla bazı tatilciler Marmaris'ten ayrılırken, Turunç Mahallesi'nde yangından etkilenen bölgelerdeki oteller ve yerleşim yerlerindeki vatandaşlar ve tatilciler teknelerle...

- Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını dolayısıyla bazı tatilciler Marmaris'ten ayrılırken, Turunç Mahallesi'nde yangından etkilenen bölgelerdeki oteller ve yerleşim yerlerindeki vatandaşlar ve tatilciler teknelerle ilçe merkezine getirilmeye devam ediliyor.

Dün öğlen saatlerinde Armutalan Mahallesi'nde başlayan ve bir anda büyüyerek geniş bir alana yayılan yangın bazı bölgelerde ulaşım yerlerini tehdit etti. Bazı evler ve iş yerleri yangından zarar gördü. Yangın nedeniyle alevlerden ve dumandan etkilenen bölgelerde ise tahliyeler devam ediyor. Son olarak Turunç Mahallesi'nde yangından etkilenen vatandaşlar ve turistler teknelerle ilçe merkezine getirilmeye devam ediyor. İlçe merkezine getirilen tatilcilere burada belediye ekiplerinin kurmuş olduğu çadırlarda yardımlarda bulunuluyor.

"Tatilciler Marmaris'ten ayrılmaya başladı"

Marmaris'te etkili olan yangın nedeniyle ise bazı tatilcilerin ilçden ayrılmaya başladıkları görüldü. Araçları ile ilçeden ayrılan tatilcilerin karayolunda yoğunluk oluşturduğu gözlemlenirken, trafik ekipleri de ulaşımın sağlıklı bir şekilde yapılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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