Tatilciler Konyaaltı Sahiline akın etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tatilciler Konyaaltı Sahiline akın etti

Tatilciler Konyaaltı Sahiline akın etti Kumun altında 30 dakika kalan yaşlı adam: "Kumun içine girdiğimde sıcaklıkla kanım harekete geçiyor.

05.07.2020 16:29 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:17

Tatilciler Konyaaltı Sahiline akın etti

Kumun altında 30 dakika kalan yaşlı adam:

"Kumun içine girdiğimde sıcaklıkla kanım harekete geçiyor. Bunun basıncı var o da damarlarımı rahatlatıyor D vitamini depoluyorum kışa hazırlık yapıyorum."

Antalya'da, yüksek nem ve sıcak havadan bunalanlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

40 dereceyi bulan sıcaklık altında, yaşlı bir adam sahilde kendini kuma gömdü

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da, yüksek nem ve sıcak havadan bunalanlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. 40 dereceyi bulan sıcaklık altında, yaşlı bir adamın ise kuma gömüldüğü görüldü.

Turizm kenti Antalya'da 31 derece olan sıcaklık yüzde 82'yi bulan nemle birleşince bunaltıcı bir hava ortaya çıktı. Hafta sonu olmasına rağmen nemli ve sıcak hava nedeniyle bir çok kişi tatil yerlerini tercih etti. Kent merkezinde boş kalırken, vatandaşların adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve piknik yerleri oldu. Kentin bazı noktalarında termometreler 38 dereceyi gösterdi. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise ya deniz keyfi yaptı yada ağaç gölgelerinde serinledi. Bazı vatandaşların ise plaj şemsiyesi ile denize yürüyerek geldikleri görüldü. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise hem nem hem hafta sonu yoğunluğu gözlemlendi. Denizin içinde ve kumsalda sosyal mesafe kuralının zaman zaman ihlal edildiği görüldü. Patenci gençler ve çocuklar sıcak havaya aldırmadan futbol oynayıp, paten kaydı.

Kuma gömüldü"

Öte yandan 40 dereceyi bulan sıcak altında 70 yaşındaki Galip Oktay'da sahilde kendini kızgın kuma gömdü. Önce içine uzanacak bir çukur açan Oktay'ı daha sonra yakınındaki çocuklar üzerini örtüp gömdü. Yaklaşık yarım saat sıcak havanın altında kumun içinde kalan 70 yaşındaki Galip Oktay, yüksek sıcaklıkları Antalya'da çok gördüğünü söyledi.

Temmuz ayına geldiklerini ve beklenen sıcaklıklar olduğunu dile getiren Oktay, " Temmuz ayı senede bir kez geliyor. Kumun içine girdiğimde sıcaklıkla kanım harekete geçiyor. Bunun basıncı var oda damarlarımı rahatlatıyor D vitamini depoluyorum kışa hazırlık yapıyorum. 22 yıldır kuma gömülürüm ve hep faydasını görmüşümdür." dedi.

"Mezarda zannediyorlar"

Kendisini mezarda zannettiklerini ama sağlığı için burada olduğunu dile getiren Oktay, " 10 ile 30 dakika arasında kalıyorum. 22 yıldır bu işi yapıyorum çok faydasını görüyorum."ifadelerine yer verdi.

Tatilciler Konyaaltı Sahiline akın etti

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Haber
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü Haber
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı Haber
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi Haber
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor Haber
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Konya'da nüfusu 18 ilçe merkezinden fazla olan olan mahalleye karakol yapılması isteniyor
Konya'da nüfusu 18 ilçe merkezinden fazla olan olan mahalleye karakol yapılması isteniyor
Burdur Gölü sahilinde cansız beden bulundu
Burdur Gölü sahilinde cansız beden bulundu
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın 38.5 milyon TL değerindeki yatı, Göcek'te kaza yaptı
Ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın 38.5 milyon TL değerindeki yatı, Göcek'te kaza yaptı
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı
Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı
Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Esra Albayrak Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Gülben Ergen Bülent Ersoy Zehra Çilingiroğlu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Düğün Sakarya Havai Fişek
Şu an buradasınız: Tatilciler Konyaaltı Sahiline akın etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 17:59:13. #1.14#
title