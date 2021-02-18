Tatilciler kayak pistlerinin keyfini çıkardı
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Tatilciler kayak pistlerinin keyfini çıkardı

18.02.2021 13:50 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:54
Tatilciler kayak pistlerinin keyfini çıkardı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde etkili olan kar yağışı Samanlı Dağları'nda görsel şölen oluştururken, tatilciler kayak merkezinde kayak yapmanın keyfini çıkardı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde etkili olan kar yağışı Samanlı Dağları'nda görsel şölen oluştururken, tatilciler kayak merkezinde kayak yapmanın keyfini çıkardı. 

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan 1860 rakıma sahip Kartepe'de etkili olan kar yağışı görsel şölen oluştururken kayak merkezine ilginin artmasına neden oldu. 96 santimi aşan kar yüksekliğinin ardından açılan kayak pistlerine gelen tatilciler, kar yağışının tadını çıkardı. Koronavirüs salgını nedeniyle kayak bölgelerinde denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri sık sık megafonla sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.  

Tatil için kayak merkezine gelen Şeyda Deveci, "İstanbul'dan geliyoruz. İlk defa geliyorum çok güzel, çok beğendim. Sapanca'da konaklıyoruz buraya kadar gelmişken hem kar yağışını görmek hem de kayak yapmak istedik. Gün boyunca burada kayak yapacağız, fotoğraf çekeceğiz, karın tadını çıkaracağız." dedi.

İstanbul'dan günübirlik tatil yapmaya gelen Şeyma Çavdur ise, "Kar manzarası görmeye geldik, günübirlik tatil yapacağız. Kar kalitesi çok güzel, manzara çok güzel. Hijyen kurallarına ve sosyal mesafe kurallarına uyarak kayak takımlarımızı aldık. Şu an için her şey güzel." diye konuştu. 


- Kartepekocaeli
Tatilciler kayak pistlerinin keyfini çıkardı
Tatilciler kayak pistlerinin keyfini çıkardı
Tatilciler kayak pistlerinin keyfini çıkardı
Tatilciler kayak pistlerinin keyfini çıkardı
Tatilciler kayak pistlerinin keyfini çıkardı
Tatilciler kayak pistlerinin keyfini çıkardı
Tatilciler kayak pistlerinin keyfini çıkardı
Tatilciler kayak pistlerinin keyfini çıkardı
Tatilciler kayak pistlerinin keyfini çıkardı
Tatilciler kayak pistlerinin keyfini çıkardı
Tatilciler kayak pistlerinin keyfini çıkardı
Tatilciler kayak pistlerinin keyfini çıkardı
Tatilciler kayak pistlerinin keyfini çıkardı
Tatilciler kayak pistlerinin keyfini çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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