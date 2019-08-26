26.08.2019 19:38

Tatilciler gitti, çöpleri kaldı

Yaz sezonunda yoğun araç trafiğinin yaşandığı Muğla karayoluna araçlardan atılan çöplerin toplaması karayolları işçilerine düştü.

MUĞLA - Turizm sezonunda milyonlarca aracın seyrettiği Muğla'daki karayollarında araçlardan atılan çöpler görüntü kirliliğine neden olurken, Karayolları ekipleri tarafından çöpler toplanarak geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor.

Tatil için Muğla'ya Milas, Yatağan, Denizli ve Antalya'dan giriş yapan sürücüler ile araçta bulunan vatandaşlar tarafından atılan başta pet şişe, naylon poşet gibi geri dönüşümü zor olan çöpler yoğunlukta.

Karayolları ekipleri her gün mesai saatleri içinde karayolunda iki koldan çöp toplarken, tek ekip günlük en az 120-130 büyük boy poşet toplanıyor. Çöpler arasında ilginç malzemeler de yer alırken, özellikle cam şişelerin yaz aylarında mercek görevi yapması sonucu yangınlara davetiye çıkardığı ve vatandaşların geri dönüşümü zor olan ve cam gibi malzemeleri karayoluna atmamaları istendi.

Günlük toplanan torbalar dolusu çöpler ekipler tarafından araçlar ile alınarak en yakın çöp depolama tesislerinde ayrıştırılıyor. Geri dönüşüm imkanı olan çöpler tekrar geri dönüşüme kazandırılıyor.

Kaynak: İHA