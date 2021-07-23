Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
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Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Yaşam

Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu Kurban Bayramı'nın üçüncü günü erken dönüşe geçen tatilciler, 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, trafik yoğunluğuna neden oldu.

Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

KIRIKKALE - Kurban Bayramı'nın üçüncü günü erken dönüşe geçen tatilciler, 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, trafik yoğunluğuna neden oldu. Gece yarısı devam eden trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde ya da farklı şehirlerde geçiren binlerce vatandaş, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de trafiğe takıldı. Akşam saatlerinde başlayan trafik gece yarısına kadar sürdü. Samsun-Ankara, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda araçlar tampon tampona ilerleyebildi. Oluşan trafik yoğunluğu 'drone' ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Araçların akışı sağlanması için de bazı kavşaklar trafiğe kapatıldı.

Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay

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