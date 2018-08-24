Tatilciler Dönüş Yolunda - Sakarya/

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayramın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler sebebiyle Sapanca kesiminde yoğunluk başlarken, Sapanca-Kartepe arasında ise araç kuyrukları oluştu.

Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı da trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görüldü.

Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.

Bu arada, D-100 ile D-650 karayollarında ise yoğunluk olmasına rağmen trafik normal akışında devam ediyor.

Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması beklenirken, polis ekipleri yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Tatilciler dönüş yolunda

Bayram tatilinden dönenler Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı'nın son gününde, Tekirdağ, Çanakkale ile Avşa ve Marmara adalarındaki tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul ve farklı illerden bayram tatili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen tatilciler, akşam saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de karayolundaki yoğunluk nedeniyle kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini artırdı.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul karayolunun üniversite ve Yeniçiftlik mevkisinde artan trafik yoğunluğu ekipler tarafından sürekli denetleniyor.

Ekipler ayrıca bazı noktalarda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarına da müdahale etti.