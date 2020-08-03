Tatilciler dönüş yolunda - AYDIN
Söke Milas yolunda yaşanan araç yoğunluğu Kara yolundan görüntü Söke İlçe Emniyetine bağlı ekiplerinin çalışması Tatilciler dönüş yolundaAYDIN - Kurban Bayramı'nı Aydın ve ilçelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolunda trafikte yoğunluk oluşturdu.
03.08.2020 19:10 | Son Güncelleme: 03.08.2020 19:58
Söke Milas yolunda yaşanan araç yoğunluğu
Kara yolundan görüntü
Söke İlçe Emniyetine bağlı ekiplerinin çalışması
Tatilciler dönüş yolunda
AYDIN - Kurban Bayramı'nı Aydın ve ilçelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolunda trafikte yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı dolayısıyla tatillerini Aydın ile Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yoluna geçti.
Özel araçlarıyla trafiğe çıkan tatilciler, yollarda kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yoğunluğun oluştuğu Söke-Bodrum, Söke-Kuşadası, Didim-Milas karayollarında denetimlerini artırdı.
Kaynak: AA