Tatilciler dönüş yolunda - AYDIN
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tatilciler dönüş yolunda - AYDIN

Söke Milas yolunda yaşanan araç yoğunluğu Kara yolundan görüntü Söke İlçe Emniyetine bağlı ekiplerinin çalışması Tatilciler dönüş yolundaAYDIN - Kurban Bayramı'nı Aydın ve ilçelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolunda trafikte yoğunluk oluşturdu.

03.08.2020 19:10 | Son Güncelleme: 03.08.2020 19:58

Söke Milas yolunda yaşanan araç yoğunluğu

Kara yolundan görüntü

Söke İlçe Emniyetine bağlı ekiplerinin çalışması

Tatilciler dönüş yolunda

AYDIN - Kurban Bayramı'nı Aydın ve ilçelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolunda trafikte yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı dolayısıyla tatillerini Aydın ile Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yoluna geçti.

Özel araçlarıyla trafiğe çıkan tatilciler, yollarda kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yoğunluğun oluştuğu Söke-Bodrum, Söke-Kuşadası, Didim-Milas karayollarında denetimlerini artırdı.

Tatilciler dönüş yolunda - AYDIN

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Ekonomi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı Ekonomi
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi 3. Sayfa
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar 3. Sayfa
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü 3. Sayfa
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Güncel
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir ve yasaklar gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir ve yasaklar gelebilir
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Olay çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Olay çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı
Adana'da su kuyusu faciası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Adana'da su kuyusu faciası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Evde görülen et yiyen örümcek korkuttu
Evde görülen et yiyen örümcek korkuttu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'den iddiaları güçlendiren sözler: İktidara da muhalefete de karşıyım
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'den iddiaları güçlendiren sözler: İktidara da muhalefete de karşıyım
Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış
Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış
Tırın kaputunda seyahat eden kişi görenleri şaşırttı
Tırın kaputunda seyahat eden kişi görenleri şaşırttı
'Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok' diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp
"Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok" diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Bakan Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: Tatilciler dönüş yolunda - AYDIN - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 20:12:01. #1.15#
title