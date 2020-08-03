Tatilciler dönüş yolunda - AYDIN Söke Milas yolunda yaşanan araç yoğunluğu Kara yolundan görüntü Söke İlçe Emniyetine bağlı ekiplerinin çalışması Tatilciler dönüş yolundaAYDIN - Kurban Bayramı'nı Aydın ve ilçelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolunda trafikte yoğunluk oluşturdu.

Söke Milas yolunda yaşanan araç yoğunluğu

Kara yolundan görüntü

Söke İlçe Emniyetine bağlı ekiplerinin çalışması

Tatilciler dönüş yolunda

AYDIN - Kurban Bayramı'nı Aydın ve ilçelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolunda trafikte yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı dolayısıyla tatillerini Aydın ile Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yoluna geçti.

Özel araçlarıyla trafiğe çıkan tatilciler, yollarda kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yoğunluğun oluştuğu Söke-Bodrum, Söke-Kuşadası, Didim-Milas karayollarında denetimlerini artırdı.

Kaynak: AA